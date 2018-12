12 muertos y 103 accidentados en las festividades navideñas

Un total de 12 personas muertas es el balance dado ayer por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), tras la primera fase del Operativo Navideño “Pacto por la vida 2018-2019.

La información la ofreció el general de brigada Juan Manuel Méndez, director del COE, quien dio lectura al boletín oficial en el que se establece que hubo 103 accidentes registrados, de los que 55 involucraron motocicletas, 25 vehículos livianos y 10 vehículos pesados.

El tema de las muertes provocadas por motocicletas siguió liderando las estadísticas este año, pues según explicó el director del COE, se registraron 11 personas fallecidas por las motocicletas; de estas, 9 fueron dentro del dispositivo de seguridad vial y otras dos muertes se produjeron fuera del mismo.

De las 528 personas que fueron atendidas por estar intoxicadas con alcohol, un adulto falleció. Se trata de Nicolás Rodríguez Ruberes, de 43 años de edad, residente en el Ingenio Porvenir de la ciudad de San Pedro de Macorís.

Un dato que llama la atención es que entre los intoxicados por la ingesta de alcohol, 35 son menores (con edades comprendidas entre los 2 y 17 años). También se atendieron 99 personas por intoxicación alimentaria.

Las provincias que más casos registraron fueron Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Duarte, Montecristi, Peravia y Elías Piña.

El general Méndez, dejó claro que el COE solo trabaja tres variables, que son: la prevención de los accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol y por alimentos. “En algunos medios nos señalaban también algunas víctimas con relación al tema de la seguridad; eso no nos corresponde a nosotros”, expresó.

Otros detalles del Operativo Navidad Segura. Otros de los datos arrojados por el boletín reveló que la Policía Nacional, a través de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Y Transporte Terrestre (DIGESETT), realizó un total de 285 asistencias viales al ciudadano; también retuvo 292 vehículos pesados por transitar sin permiso, 2,020 Motocicletas retenidas por conducir sin el casco protector, 175 fiscalizados por transitar sin luces, además 3,392 fiscalizaciones por diversas faltas a la Ley 63-17.

Relación con el 2017. El director del Centro de Operaciones de Emergencia destacó que en el operativo de 2017, en la primera etapa 15 personas murieron por accidentes de tránsito. “La comparación con relación al año pasado, estamos hablando que a la primera fase habían 15 personas fallecidas producto de accidentes de tránsito. En esta, dentro del dispositivo solo tenemos 9, para una reducción de un 40%”, dijo Mendez, quien lamentó este tipo de estadísticas, pues cada vez que muere una persona se enluta a la sociedad, por lo que no lo ve como un logro. “Cuando muere una persona, no hay logro”, expresó.

Sobre el alcohol

El director del COE explicó que en estas fiestas navideñas, las víctimas fatales son producidas por el alcohol. “Por lo regular en las fatalidades de estas fiestas religiosas siempre el elemento alcohol, desafortunadamente, es fundamental”, indicó. Hizo un llamado a la ciudadanía a no ingerir alcohol antes o al momento de desplazarse por las vías, para evitar casos que lamentar en esta época. “Los reflejos no son los mismos”, dijo el general.