Caos global hace del oro el rey de las festividades

El caos en los mercados globales hace del oro el activo de estas fiestas, detrás del que se esconden los fondos de cobertura.

Los administradores de dinero están más optimistas que en todo el semestre que termina con los lingotes, en medio de una multitud de amenazas que podrían desacelerar el crecimiento económico y profundizar la caída de las acciones.

A medida que aumentan las ansiedades financieras, los inversionistas han puesto durante el último mes alrededor de US$1.560 millones en fondos negociados en bolsa que respaldan metales preciosos, la mayor afluencia de ETF de productos básicos.

El interés abierto por los futuros del oro también está subiendo.

Los precios han subido alrededor de 3 por ciento en diciembre, al ritmo de la mayor ganancia mensual desde agosto de 2017.

Los operadores acudieron en masa al activo de refugio mientras la agitación en la Casa Blanca aumentaba las caídas para el mercado de valores.

La preocupación por un crecimiento global más lento creció después de que la Reserva Federal elevara las tasas de interés de Estados Unidos el 19 de diciembre, con lo que el dólar ha caído.

“El mercado está cuestionando si la Fed está cometiendo un error de política, y eso podría llevar no solo a un crecimiento más lento, sino también a una recesión”, explicó Quincy Krosby, principal estratega jefe de mercado de Prudential Financial Inc., que administra alrededor de US$1.400 billones en activos.