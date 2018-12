Abogan por regulaciones ante riesgos ciberseguridad

Las fintech, o la tecnología aplicada a mejorar los servicios financieros, tendrán cada vez más participación, es por esto que empresas de tecnología abogan por regulaciones que hagan énfasis en la prevención para disminuir los riesgos de ciberseguridad.

Los directivos de IQtek Solutions, una empresa dominicana líder en el país, Centroamérica y el Caribe en soluciones de tecnología de información y comunicación, afirmaron que las fintech están creciendo en un promedio de un 30 por ciento anual y los bancos a un promedio de un 10 por ciento, aunque este crecimiento no es en volumen de dinero sino a nivel transaccional, porque la banca tradicional mantiene su liderazgo en activos.

Destacaron que las fintech presentan un gran reto al sector financiero porque su estructura de costos es mucho menor pero esto no limita su crecimiento.

Ofrecieron estos detalles al participar en el Encuentro Económico los directivos de IQtek Solutions Francisco Polanco, director regional de transformación digital; Junior Tolentino, vicepresidente de ventas regional; Roberto Rodríguez, director ejecutivo; Marucho Méndez, director de soluciones; Franklyn Ciprián; director comercial, y Magín Ferreiro, vicepresidente de operaciones y servicios manejados.

Rodríguez expuso que la banca dominicana tradicional debe liderar estos cambios a través de la fintech e implementar mayores servicios digitales. Y desde IQtek buscan que los empresarios financiaros avancen y hagan alianza estratégicas para lograr que estos servicios sean exportables y que no solo se concentren en República Dominicana.

Afirmó que es importante tomar en cuenta como se regula al sector porque si se regula tanto a la fintech como un banco tradicional, esta muere.

Indicó que la ciberseguridad es vital y citó el caso del fraude de una persona que fue estafada tras recibir el número de una cuenta para hacer un pago vía electrónica, pero esta era falsa y perdió miles de dólares.

Más seguridad. Ferreiro afirmó que se debe regular cómo se protege la seguridad de los usuarios, porque hoy en día es la información el activo más importante que existe no el dinero.

Dijo que para esto es importante involucrar a los sectores que trabajan con tecnología y finanzas, pero tomando en cuenta que las regulaciones deben estar enfocada en una estrategia preventiva más que en sanciones judiciales.

Agregó que las fintech vienen a cambiar ese paradigma de que el banco necesita un local físico, pero el gran reto de esto es que todo esto nace y crece en un mundo desregulado, y se debe regular por mayor seguridad y la protección de la identidad digital.

Expuso que se están haciendo los primeros pasos para atacar la ciberseguridad, pero en el país se empieza a atacar el delito, pero ante todo la regulación para la prevención es vital.

Polanco expuso que el sector público puede ver que en estas empresas fintech puedan utilizar el lavado de activos, pero al final este riesgo se elimina con las regulaciones adecuadas.

Ferreiro dijo que el Banco Central emitió un reglamentos de riesgos operacional con el cual si las empresas no cumplen con ciertos parámetros de riesgo se castiga con el encaje legal, donde se pondera la capacidad de protección interna y de protección de dinero a través de índices predeterminados y el cumplimiento de ciertas normas nacionales e internacionales.

Pero Ferreiro insiste en que más que ofrecer castigos y penalización se debe enfocar en regular para mitigar riesgos, así como se hacen planes contra incendios.

“Pero se debe llevar a un equilibrio y tomar en cuenta que es un tema que no es estático porque evoluciona y va a necesitar revisarse anual, porque la tecnología está siempre cambiando”, expuso.

Agregó que el mercado de servicios financieros tiene muchas barreras y más que contar con regulaciones fuerte lo que se busca es mejorar las regulaciones de forma preventiva.