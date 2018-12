Cantante Omega obtiene libertad condicional

El merenguero Antonio Peter de la Rosa, Omega, fue dejado en libertad condicional por la jueza Marlenny Santos Roa, de la Segunda Sala Penal del municipio Santo Domingo Oeste, luego de cumplir dos años de una condena de cinco, que le fue impuesta en 2016 por agredir físicamente a Sahira Valerio, su pareja sentimental de entonces.

De inmediato, la exfiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, expresó en su cuenta de Twitter que la libertad de Omega por medio de un Hábeas Corpus no hay forma de justificarla en derecho.

“Que una decisión de un juez de Ejecución, ratificada por una Corte de Apelación, no la puede modificar una jueza de Primera Instancia lo sabe hasta un estudiante de Derecho 101”, dijo la exfiscal que inició el proceso contra el cantante.

La decisión de la jueza Santos Roa, emitida ayer, tiene varias condicionantes: Omega deberá abstenerse de abusar de las bebidas alcohólicas, de portar armas de cualquier tipo, de molestar, intimar, amenazar o agredir a la víctima.

Tendrá que someterse a la supervisión y vigilancia del Centro de Intervención Conductual para Hombres, realizar un curso de inteligencia emocional y trabajos comunitarios por 120 horas.

Omega tampoco podrá viajar al extranjero sin autorización judicial, y deberá asistir cada mes a la Fiscalía para las firmas de control.

El 14 de septiembre de 2016 el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 5 años al merenguero, pero dispuso que cumpla solo 8 meses y los restantes 4 años y 4 meses en libertad condicional.

El controversial cantante urbano debía cumplir con los mismos requisitos dispuestos ayer por la jueza Santos Roa, pero como no los acató, el 9 de marzo 2017 el juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, Elías Santini, ordenó la revocación de la pena suspendida por incumplimiento de las medidas impuestas por el Tribunal Colegiado.

El procurador fiscal Eduardo Velázquez informó entonces que Omega no asistió a las terapias y charlas del Centro de Intervención Conductual para Hombres y no compareció a la firma del libro de control. El juez Santini dispuso que Omega cumpliera la condena en la cárcel de La Victoria.

Solicitud Hábeas Corpus. El abogado de Omega, César Ruiz, informó que ayer solicitó un Hábeas Corpus alegando violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva del imputado.