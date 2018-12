Carlos Vives contagia a Puerto Plata

El concierto. De la noche del sábado en el anfiteatro inauguró un nuevo hotel de la cadena española Senator Hotels & Resorts

PUERTO PLATA, RD

Como si no bastara con la sencillez que lo caracteriza y con la que ha conquistado a miles de corazones, su buena vibra, sus éxitos contagiosos, el sonido impecable de su banda y los mensajes hermosos de la mayoría de sus canciones, la noche del pasado sábado el colombiano Carlos Vives invitó a cada alma que abarrotó el Anfiteatro de Puerto Plata a proteger el planeta a través de un discurso que estuvo acompañado por imágenes y videos de la ONG Greenpeace.

Y no solo eso, el cantautor que inició con tres de los éxitos más aplaudidos, “Llego yo”, “Déjame entrar” y “Carito”, dedicó los fondos de su concierto para construir un espacio en su natal Santa Marta, para que los niños puedan tener un espacio digno en donde practicar deportes, y agradeció al público que “invirtió” en esta causa a través de los boletos. “Gracias por esas banderas, gracias por esta noche, gracias por esta invitación, yo vine por primera vez a Puerto Plata en el año 1992, vine como actor, grabando por acá, por todos estos lados y no pensé que iba a volver tan rápido”, contó el artista, robando las risas del público.

Aunque desde hace un tiempo Vives ha cambiado el atuendo desenfadado que siempre lo caracterizaba, compuesto por unos shorts rotos, camisa al descuido y sandalias, aún sigue manteniendo la sencillez de sus atuendos a pesar de haber utilizado tres cambios solo de camisas.

Entre canción y canción, Carlos iba contando parte de sus inicios en la carrera de 27 años que lleva y también presentando a sus músicos que tienen el mismo tiempo que él, los cuales conforman la banda Carlos Vives y La Provincia.

El público bien diverso, estuvo compuesto tanto por lugareños de la zona norte y de otras ciudades, así como de colombianos que se reconocían por la bandera, venezolanos, panameños y peruanos que gritaban el nombre de su país en busca de un saludo especial del cantante.

Dos coristas y 11 músicos componen La Provincia, y el sábado le demostraron a Puerto Plata porqué son dignos de estar al lado del artista con el récord del mayor número de nominaciones a los prestigiosos Premios Grammy Latinos.

A pesar de que en momentos la voz del cantante se escuchaba muy baja y era opacada por la música, esto no le impidió al público gozarse el concierto que inició a las 9:54 de la noche y culminó a las 12:05 p. m.

“Ella es mi fiesta”, “Canaguatera”, “La gota fría”, “Bailar contigo”, “Fruta fresca”, “Nota de amor” “Hoy tengo tiempo” y “Mañana”, formaron parte del repertorio compuesto por 18 canciones.

El galardonado en dos ocasiones con un Grammy de la Academia Americana, cerró la noche con “La bicicleta”, tema que interpreta junto a la también colombiana Shakira, “Un poquito” y “Robarte un beso”, que canta con Sebastian Yatra, pero que en esta ocasión lo hizo junto a su banda, al igual que los demás ‘featuring’ que cantó.

“¡Gracias por esta noche, los quiero!”, así se despidió Carlpos Vives dejando a un publico complacido que bailó y cantó a todo pulmón cada tema.