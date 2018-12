Consejos para el nuevo año

Seguro que para el nuevo año ya has escogido varios buenos propósitos ajenos al mundo del motor. Pero no es mala idea escoger también algunos de estos consejos para seguir garantizando nuestra seguridad al volante y la de los demás.

No chatee manejando

Hoy en día chatear con el móvil es casi más habitual que hablar por teléfono. Al realizar esta actividad manejando significa exponerse a la posibilidad de accidentes por falta de concentración. Así, si necesita comunicarte hazlo con seguridad y inmoviliza el auto.

No pienses en hora de llegada: Es prácticamente imposible que esto no ocurra, pero es una práctica muy peligrosa porque genera una situación de ansiedad que tiende a reducir la distancia de seguridad, cambiar de carril rápidamente, acelerar y frenar bruscamente, pasar semáforos en rojo o amarillo y una que otras barbaridades más.

El escaso tiempo para llegar a una cita suele ser enemigo del conductor. Importante es planificarnos para llegar a tiempo.

No discuta manejando

Habitualmente el auto es un lugar de discusión entre familiares o amigos.

Eso genera en el conductor un estrés que aumenta a medida que se centra en la discusión.

Sin embargo se debe minimizar este riesgo porque puede causar peligro por falta de concentración.

Respeta las leyes: A medida que avanza el tiempo hay más autos circulando y por ende una mayor concentración y posibilidades de riesgo.

Si todos respetamos las leyes de tránsito tendremos una circulación más fluida y seremos mejores ciudadanos.

Revisa el auto. Hay cierto desconocimiento de cuándo es el momento para llevar el auto al taller para los chequeos mecánicos. Por eso, en caso de duda y de que hayan pasado más de 12 meses desde la última revisión, es importante llevarlo a controlar.

En algunos casos no se hace, ya que es un gasto económico. Pero los controles rutinarios alarga la vida útil del vehículo y aumenta tu seguridad.