Diciembre con final sangriento: diez homicidios en ¡24 horas!

Las madrugadas del viernes y sábado, casi víspera de Año Nuevo, dejaron una estela de diez muertos por homicidios en apenas 24 horas, cuyas circunstancias las autoridades investigan.

Estos últimos hechos ponen de relieve que la criminalidad y los feminicidios continúan como uno de los principales problemas que confrontan los dominicanos, no obstante la reducción que supuso ese tipo de delito en los últimos nueve meses con relación a igual periodo de 2017, según un informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana.

¿Reviven “ajustes cuentas? De los hechos acaecidos en el fin de semana, uno parece tener esas características: el ocurrido en el distrito municipal de Guerra, de la provincia Santo Domingo.

Fueron muertos a tiros mientras viajaban en una yipeta, tras salir de una discoteca, Hichiez Zapata, de 44 años, Pablo Roberto Celedonio (Choco), de 42, Altagracia Librada Zapata, de 41, y Eladia Sabino de la Cruz, también de 41 años.

Otras víctimas de la fatalidad son Wolter Peña Almánzar de 30 años de edad, y su novia Floranny Lajara de 28, quienes fueron muertos en similares circunstancias pero en el municipio Arenoso Trinidad Sánchez, luego de salir de una discoteca a las 2.00 de la madrugada del domingo. De este hecho, las autoridases no han dado detalles y según versiones los atacantes no mediaron palabras.

Triple crimen. Se produjo en la madrugada del sábado en Higüey, donde fueron asesinados Elsy Mariel Sanchez, y sus hijos menores de edad Yerlin y Martín Sánchez, a manos de su pareja sentimental, José del Rosario, quien posteriormente se suicidó electrocutándose.

Otras víctimas de homicidio. El viernes 28 de este mes fue muerto a tiros en Navarrete Jorge Gabriel Báez Abreu, un condenado a 30 años de prisión que se había fugado. Posteriormente murieron Jesús Peralta y Quintero Antero Paredes, dos de sus secuaces.

Los tres fueron heridos durante un alegado enfrentamiento con la Policía.

En la víspera del Día de Nochebuena murieron también Ariel Ortega de los Santos, Yajaira Polanco, Justiniano Salvador Cruz, Sterlin Jiménez Valerio, José Rosario Mata, y Kingsley Robert Gómez Capellán.