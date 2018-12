El 51% de los lectores HOY apoyan la puesta en libertad de “El Fuerte” Omega

La segunda Segunda Sala Penal del municipio Santo Domingo Este, acogió la solicitud de libertad del merenguero Antonio Peter de la Rosa, “Omega”, quien guardaba cinco años de prisión en la cárcel de La Victoria, por violencia de género.

Por lo que, el periódico Hoy Digital realizó un sondeo entre sus lectores, cuestionando sobre su postura al respecto. De los cuales, hasta el momento, un 51% se mostró a favor de la decisión de la jueza, mientras que un 37% no estuvo de acuerdo, un 9% prefirió no opinar y un 3% se mostró indeciso.

Tras la salida en libertad condicional del artistas, personalidades del medio artísticos y seguidores han favorecido la decisión. Mientras que la ex fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice se mostró en desacuerdo.

Dentro de las condiciones que deberá cumplir el merenguero están: el asistir a terapias en el Centro de Intervención Conductual para Hombres, realizar 120 horas de labor comunitaria, no salir del país sin previa autorización, no consumir bebidas alcohólicas y no portar armas de fuego.

