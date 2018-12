El expresidente Leonel Fernández cumple hoy 65 años

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Antonio Fernández Reyna, cumple hoy 65 años y como de costumbre recibirá las felicitaciones por su natalicio en su oficina de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), donde se ha hecho costumbre que cientos de personas desfilen cada año para expresarle sus buenos deseos.

Fernández Reyna gobernó el país en tres períodos. Fue el primer Jefe de Estado salido de las filas del PLD, organización de la que fue electo presidente en enero del año 2002.

El exgobernante Fernández Reyna nació el 26 de diciembre de 1953 en la ciudad de Santo Domingo. Está casado con la doctora Margarita Cedeño, con quien procreó a Yolanda América María Fernández Cedeño. Es también el padre de Nicole y de Omar Fernández Domínguez, hijos de un matrimonio anterior.

Hijo de José Antonio Fernández Collado (fallecido) y Yolanda Reyna Romero, en 1962 fue a residir junto a su familia a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde realizó sus primeros estudios. A su regreso al país, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En 1978, obtuvo el título de Doctor en Derecho con honores (Magna Cum Laude), destacándose como el estudiante más sobresaliente de su promoción. Su tesis de grado, “El Delito de Opinión Pública”, enriqueció el debate sobre el tema.

Profesor de varias generaciones de periodistas y comunicadores de la universidad estatal, impartió asignaturas relacionadas con el derecho de prensa, historia, sociología de la comunicación y relaciones internacionales. También fue docente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Amante de la lectura, el doctor Fernández es reconocido como uno de los académicos y profesionales más lúcidos de su generación. Ha ganado prestigio debido a su sólida formación y a sus grandes dotes de expositor. Tiene dominio de los idiomas inglés y francés.

Por sus aportes a las ciencias políticas, ha sido distinguido por las siguientes universidades de gran renombre con el título de Doctor Honoris Causa: La Sorbona; en 1999; Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y Universidad de Seton Hall, New Jersey, en 2000; Universidad Estatal de Santiago de Chile, en 2002; Lehman College, en 2002; Stevens Institute of Technology, New Jersey, en 2004; en 2005, por la Nova Southeastern University, de La Florida; Universidad de Massachusetts y la Universidad Estatal de Panamá; Universidad Cultural de China, en Taiwán, y la Universidad de Hankuk, Corea del Sur, en 2006.