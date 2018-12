Falla servicio de internet en varias partes de EEUU

Algunos clientes de CenturyLink en diversas partes de Estados Unidos carecían el jueves del servicio de internet.

La compañía informó vía Twitter que su red estaba “sufriendo una interrupción” y que trabajaba para reanudar el servicio rápidamente.

No proporcionó más detalles, como número de usuarios afectados, ni respondió a una solicitud de comentarios.

Jessica Rosenworcel, integrante de la Comisión Federal de Comunicaciones, dijo en Twitter que se trata de una “falla a nivel nacional” y que su agencia necesita investigar. Aparentemente la mayor parte de los problemas ocurrieron en el oeste del país. La caída en el servicio llevó a la cancelación temporal de los servicios telefónicos en el Departamento de Correccionales de Idaho y en el Departamento de Educación del estado, reportó el periódico The Idaho Statesman. Hubo reportes de cajeros automáticos bancarios que no funcionaban en Idaho y Montana.