Médicos del hospital Alejandro Cabral niegan vicios de construcción en el centro

SAN JUAN DE LA MAGUANA. La dirección del Hospital Regional Universitario Doctor Alejandro Cabral aclaró que no se corresponde con la verdad las informaciones que aparecen en diarios digitales, en las que se argumenta que el recién reconstruido centro ya presenta vicios de construcción.

La entidad afirma que las imágenes y fotos que han sido puestas a circular corresponden a cuando se realizaban los trabajos de remodelación, y desmentió que se hayan registrado filtraciones cuando después de su reinauguración no ha llovido en esta ciudad, y que tampoco existen las lámparas y plafones que se exhiben como dañados.

Los doctores Odalis Mejía Buten y Ramfis Báez precisan que hace poco más de un mes se registraron dos de las más grandes lluvias en esta ciudad, y ni por asomo hubo filtraciones, por lo que a todas luces consideran hay interés de confundir a la opinión pública.

De sus lado, el ingeniero Francisco Pagan, director ejecutivo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) también desmintió categóricamente la referida información sobre vicios de construcción en el hospital.

Pagán invitó a todos los que hacen opinión pública, no solo en esta provincia sino en otras partes del país que así lo consideren, a ir al hospital Alejandro Cabral y pedirle a sus autoridades que les muestren todas las aéreas intervenidas, así como todas las salas y los equipos con que cuentan, para que luego saquen sus conclusiones.

Tanto Pagán como Mejía Buten y Báez piden que se informe que a partir de su reinauguración y entrega del hospital Alejandro Cabral, y aseguran que los pacientes que allí ingresen estarán libres de bacteria, incluyendo las salas de cirugías.