Obispo rechaza se reforme Constitución para reintroducir reelección presidencial

El Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Jesús Castro Marte rechazó cualquier intento de reforma a la Constitución de la República que tenga como finalidad la reintroducción de la reelección presidencial.

Castro Marte advirtió que el texto sustantivo no puede ser modificado por un evento, o para beneficio de grupos sociales y particulares.

El religioso quien es el rector de la Universidad Católica De Santo Domingo sostuvo que para llevar a cabo una reforma Constitución, además del consenso que se debe producir en el Congreso nacional, lo mismo debe producirse en en seno de la sociedad en su conjunto.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el también vicario episcopal territorial de Santo Domingo Norte agregó que la Carta Magna no puede ser modificada por fecha o por compromiso con una persona.

Agregó que la Constitución es más grade que cualquier grupo en particular, o social determinado, y por lo tanto una reforma debe obedecer a un interés general lo cual debe estar precedido de un consenso.

“Yo pienso que todo en la vida necesita adaptación, porque tampoco debemos cerrarnos de que la Constitución debe mantenerse para todas las etapas, es decir todo se estudia, todo se analiza, pero por circunstancia política, por circunstancias particulares modificar la Constitución, yo no estoy de acuerdo“, apostilló el líder religioso.

Castro Marte insistió en que no se puede modificar la ley suprema por el tema de la relección, ni por obedecer al interés de un grupo social determinado.

Insistió en que no se puede manejar la Constitución como algo particular y escondido, porque un sector esté motivando eso, sino que debe ser una expresión de la colectividad.

“No, no, es decir que si es el tema de la reelección, que no se trate por ahora, sino que sean otros temas que se adapte jurídicamente a la República Dominicana“, remachó Jesús Castro Marte.

Ratificó que no se pueden aprovechar temas particulares para la modificación de la Constitución de la República, la cual, recordó, ha sufrido 38 reformas las mayorías de las cuales han versados sobre el tema de la reelección presidencial.

Castro Marte defiende crecimiento económico y lucha contra la corrupción

Monseñor Jesús Castro Marte defendió el crecimiento económico que experimenta la República Dominicana, además de la lucha contra la corrupción administrativa que llevan a cabo las autoridades.

“Pienso que la República Dominicana, en el espacio de su desarrollo ha crecido, y también los números indican que económicamente ha crecido, a veces quizás no se refleja en la realidad de la gente sencilla, de los pobres, pero poco a poco se ve un crecimiento en el rostro del dominicano“, aseguró el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

El purpurado católico dijo que igual está sucediendo con la educación, la comunicación, el sector agropecuario y el sistema de carreteras y autopistas del país.

“Hemos crecido, y yo pienso que el cuatro por ciento se está aprovechando, por ejemplo eso de tanda extendida, yo se que hay cosas que hay que mejorar, pero se ve una gran integración de los alumnos en tanda extendida, ha sido un proyecto muy positivo del gobierno, por ejemplo todo el concepto digital, como han llegado las computadoras en las manos de los niños y de los jóvenes“, explicó.

Agregó que hay que ver como los jovencitos y adolescentes son capaces de dominar todo el campo virtual, que agarran cualquier aparato electrónico y tienen conocimientos, que era algo que no se veía 20 años atrás.

“Se ve una sociedad un poquito diferente, se ve que el rostro de la gente ha cambiado, tu ve cualquier casita con un carro, una buena televisión en los barrios pobres, y se siente movilidad económica, se ve un cambio en los barrios, gracias a Dios“, insistió el Vicario de Santo Domingo Norte.

Sobre las críticas que hacen muchos sectores a la política de endeudamiento del gobierno del presidente Danilo Medina, el religioso recordó que muchos de esos préstamos van hacia el desarrollo.

En otro orden, el rector de la Universidad Católica de Santo Domingo respaldó el llamado del presidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Germán Mejía a los jueces a que no tengan miedo a la hora de aplicar la ley, a la vez que llamó a la sociedad a no ser pesimista en la lucha contra la corrupción.

“Aquí se ha enfrentado la corrupción, por qué, simplemente llevar a tantas personas a un tribunal y hacerle juicio largo, llevar a ese grupo de personas como lo han llevado, ya eso es un crecimiento“, aseguró.

Dijo que eso es un mensaje que se ha enviado de que tenemos que andar derechos, e inclusive funcionarios han caído presos.

Recordó que debe respetarse el debido proceso, porque si se demuestra en las investigaciones que esas personas no cometieron los hechos por los que se investigó, evidentemente que hay que descargarlos, pero el hecho de que sean llevados a los tribunales, y enviar a las cárcel a algunos de ellos constituye un claro mensaje.