Personalidades dominicanas y Nueva York valoran columna Entérate NY

NUEVA YORK.– La columna ¨Entérate NY¨ que semanalmente escribe desde esta urbe el periodista Ramón Mercedes para más de 20 medios de comunicación dominicanos, fue valorada positivamente por diferentes personalidades quisqueyanas tanto de la urbe como en la RD, al cumplir su tercer aniversario.

El reconocido médico Rafael Lantigua sostuvo: ¨No hay la menor duda que esta columna ha tomado un prestigio en la comunidad dominicana en NY; es de lectura obligatoria de los que hacemos vida comunal y activismo político en la urbe; esperamos que se mantenga”.

Para el analista político en RD Orlando Gil, la publicación “es una fuente inapreciable” para su trabajo de columnista. “Llevo el pulso de la política y los políticos dominicanos en la urbe a través de sus reportes, en los cuales confío y me confío. Si no fuera por las informaciones de Ramón Mercedes, cariñosamente La Maura, no podría saber y a la vez dar a conocer las incidencias y situaciones que se dan en NY”.

Fernando Aquino, portavoz de la Fiscalía General de NY, considera que “esta columna le ha dado una ventana comunicativa esencial a la comunidad dominicana y Latina.”

Para el también analista político en RD, Nelson Encarnación: “Es la más importante tribuna con que cuentan los dominicanos de la diáspora, tanto para exponer sus necesidades colectivas como para estar informados de los hechos más relevantes, en una comunidad tan diversa y con intereses tan disímiles”.

El empresario Carlos Gómez: “Es la columna vertebral de los dominicanos que residimos en el exterior. “Nos sentimos bien informados porque se mantiene al día de todo lo que sucede en la comunidad y nos sentimos a gusto con esas informaciones”.

Alfredo Rodríguez, diputado por la Circunscripción 1 en EE.UU: ¨Esta columna actualiza y orienta nuestra comunidad con informaciones precisas e importantes que por ella nos enteramos de muchas cosas¨.

Manny Ramírez, superintendente del Distrito Escolar número 6 en el Alto Manhattan: “La columna es refrescante, porque tiene una variedad de informaciones que nos mantiene al tanto, enfocando en diferentes ámbitos cosas que ocurren en NY, en lo político, destacando los valores de los dominicanos”.

Miguel Estrella, presidente del Instituto Duartiano en NY: “Sin temor a equivocarme, es la mejor columna que se escribe en la urbe porque cumple con tres aspectos fundamentales: te entera, informa y educa”.

Darío Abreu, ex secretario general del CDP-NY: “Ha venido a llenar un vacío en la falta de información precisa, objetiva y veraz entre los dominicanos de NY, ya que todos los lunes una gran cantidad de políticos, profesionales, comunitarios, empresarios y ciudadanos comunes la esperan para enterarse de lo que ha sucedido en la Gran Manzana¨.

Carlos Silver, secretario de organización del PRD-NY: ¨Es interesante y toca temas importantes para la comunidad dominicana en el exterior¨.

Neftali Fuertes, presidente del PRM-NY: ¨Representa el sentir de la diáspora dominicana y es muy importante que se mantenga viva¨.

El presidente de la filial del PRSC, Orlando Rosaado, expresó: ¨Es una columna sumamente importante para los que residimos en NY ya que nos mantiene informado de lo que acontece en la urbe y por eso esperamos que se mantenga”.

David Cordero, presidente del PLD en Brooklyn: ¨Representa un faro de luz e información para la comunidad dominicana en sentido particular, y ha venido a llenar un vacío que se venía manifestando desde hace muchos años. Además deja un mensaje pedagógico¨.

Luis Lithgow, embajador ante la ONU: ¨Es un intercambio de conocimiento donde la comunidad se entera de lo que está pasando con nuestra gente, informa el día a día de lo nuestro donde los dominicanos se enteran de lo que pasa, por eso se espera ansiosamente cada lunes”.

El politólogo George Álvarez: ¨Es una columna donde los dominicanos hacemos referencia cada lunes porque nos enteramos del acontecer y la actualidad, no solamente política, también el servicio comunitario que presenta¨.

El periodista José Alduey Sierra: “Es una columna educativa, informativa y noticiosa que está salpicada con el picante de la noticia del día en NY”.

El periodista Miguel Cruz Tejada: La califico como un trabajo excelente, una herramienta de expresión donde se resume y recoge el sentir del liderazgo del dominicano y las principales actividades¨.

El columnista Rolando Robles: ¨Es una novedad que en la prensa generada en NY se mantenga una columna de información semanal donde se recogen las principales actividades de la comunidad, pero sobre todo que se trazan las líneas generales de cuál debe ser el comportamiento de los dominicanos, una atinada decisión de su autor de exponer con criterio los pormenores del diario vivir de los quisqueyanos que vivimos fuera¨.

El reportero Manuel Ruiz: ¨Ha nacido en un momento preciso, la comunidad requiere cada día mantenerse al tanto, del acontecer político, económico, comunitario, social y sobre todo el reconocimiento que se le hace a personas destacadas, esta columna está cumpliendo un rol importante cuando comunica el acontecer nacional e internacional de la diáspora.

David William, reconocido líder comunal: “Es la columna que abarca las tres funciones fundamentales de la comunidad en NY. Informa lo político, comunitario, educa sobre los servicios que ofrece la ciudad y los servicios que prestan agencias tanto de NY y RD y eso tiene un valor inconmensurable”.