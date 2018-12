Piden a MLB sanciones para dopajes entre prospectos

El presidente de la International Prospect League, Amaury Nina hizo un llamado a la Major League Baseball y al sindicato de jugadores a buscar un consenso para sancionar con mayor drasticidad los dopajes entre los prospectos que buscan firma para el profesionalismo en la República Dominicana.

Como parte del “partnership” o sociedad que un grupo de entrenadores independientes del país firmó con las Grandes Ligas, éstos se comprometieron a hacer pruebas de dopaje a los prospectos durante el proceso previo a su firma y mientras se encuentran entrenando en los programas privados.

Sin embargo, Nina entiende que deben implementarse una serie de medidas que sirvan de repelente al uso de sustancias prohibidas.

“Que se establezca un tope máximo para firmar un pelotero después que ha dado positivo a dopaje, porque así no habrá incentivo para el doping. O sea, que solo se pueda firmar por unos cuantos miles de dólares, no como sucede ahora, que un jugador firma hasta por millones de dólares después de haber dado positivo”, comentó el entrenador responsable de firmas como las de Eloy Jiménez, Elier Hernández, y muchos otros super prospectos 2 de julio.

Nina se lamentó de que el acuerdo de sociedad que firmaron con las Grandes Ligas encuentre objeción de algunos miembros del Sindicato de Peloteros de Grandes Ligas en el tema de las pruebas de dopaje a los menores de edad.

“Tenemos que tener un compromiso, porque esto del dopaje es un tema muy serio, que afecta la salud de los niños y también que pone en juego el nombre de todo el mundo. No entendemos por qué en el sindicato hay personas que se oponen a las pruebas de dopaje ya que al final eso será lo mejor para evitar que algunas personas se dediquen a inyectar a los muchachos con sustancias prohibidas”, sostuvo.

Aunque públicamente el sindicato de peloteros no ha expresado objeción a estos procesos, se supo que en la reunión que Tony Clark sostuvo con el presidente Danilo Medina junto a un grupo de jugadores de Grandes Ligas, ese fue uno de los temas que trataron con el mandatario.

Recientemente, un prospecto dominicano perdió una de sus piernas luego de supuestamente haber sido inyectado con la sustancia conocida como winstrol.

Todos los años decenas de prospectos dominicanos son suspendidos en los circuitos minoritarios, en Grandes Ligas y previo a la firma al profesionalismo en lo que se entiende como un uso excesivo y descontrolado de sustancias para mejorar el rendimiento deportivo.