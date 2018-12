Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo puedo elegir un buen menú en estas festividades?

Tú puedes ser el protagonista de un menú equilibrado. Habla con la familia y traten juntos de elaborar un menú diferente, sano, exquisito, que no requiere de cinco platos y veinte postres.

No olvides que el azúcar es azúcar. Todas las formas de exceso de azúcar tienen el mismo efecto negativo en el cuerpo, da igual si es azúcar de mesa, sirope de maíz, miel o cualquiera de los 257 nombres que hay para el azúcar.

Es responsabilidad de todos evitar tantos dulces en la mesa, así como las grasas.

Al hablar sobre grasas, me refiero a la piel del pavo o del pollo o el “tentador” cuerito de cerdo. Hay grasas saturadas, insaturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, grasas trans. Incluso dentro de cada tipo de grasa hay distintos tipos.

Comer cantidad de las buenas grasas no te hará engordar, al contrario, te ayudará a mantener una buena salud.

Los carbohidratos se almacenan en el cuerpo en forma de grasa, especialmente en los “michelines”, activando la insulina, la cual es una hormona que además de ayudar a almacenar la grasa, hace que tengas más hambre y que te apetezca comer de nuevo más carbohidratos.