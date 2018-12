Putin acusa a EU aumentar riesgo de una guerra nuclear

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió ayer del peligro de minusvalorar el riesgo de una guerra nuclear, de lo que acusó directamente a Estados Unidos por dar la espalda a los tratados de desarme, al tiempo que descartó la pronta liberación de los marineros ucranianos apresados por guardacostas rusos en el de mar Negro.

“Lamentablemente, existe una tendencia a minusvalorar” el peligro de una guerra nuclear, dijo Putin en su multitudinaria rueda de prensa anual en la que hizo balance de un año en el que fue reelegido por un último mandato de seis años.

Un apocalíptico Putin, que lleva meses advirtiendo con una nueva carrera armamentista similar a la que puso al planeta al borde de la tercera guerra mundial durante la Guerra Fría, denunció hoy “la tendencia a reducir el umbral” para el empleo de armas nucleares, lo que “puede conducir a una catástrofe nuclear global”. “Si, Dios no lo quiera, ocurre algo parecido, puede conducir a la muerte de toda la civilización e incluso del planeta”, afirmó. Putin no dudó en culpar a Estados Unidos de la actual situación, primero por desarrollar unilateralmente escudos antimisiles en Europa y otros continentes, después por anunciar los planes de abandonar el primer tratado de desarme nuclear de la Guerra Fría y, finalmente, por negarse a negociar la renovación del START-3.

“Es muy difícil imaginar cómo se va desarrollar la situación ¿Y qué vamos a hacer nosotros si aparecen esos misiles en Europa? Por supuesto, tendremos que garantizar nuestra seguridad”, se preguntó sobre la inminente salida de EEUU del tratado de eliminación de misiles nucleares de medio y corto alcance (INF). Putin, que volvió a presumir de que Rusia ha desarrollado armamento único en el mundo, se refería a que Moscú no dudará en apuntar con sus misiles a los países europeos que acojan en sus territorios armamento estratégico norteamericano. “¿Que los estadounidenses no están interesados, que no los necesitan (los tratados)? Vale, sobreviviremos…En estos momentos estamos siendo testigos del colapso del sistema internacional de control de armamento”, aseveró.