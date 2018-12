Refuerzan centros de salud de Pedernales para “contener” brote de rabia

Los centros de salud y la dirección provincial del salud de la provincia Pedernales, fueron reforzados para contener el brote de rabia canina que se ha reportado en la zona.

La información la ofreció el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, quien acudió hoy en labores de supervisión a la provincia Pedernales, donde se reunió con el director provincial y otras autoridades y dispuso mayor vigilancia epidemiológica y ampliación del personal a fin de contener el contagio de la enfermedad.

“Nosotros hemos estado siguiendo todos los procedimientos indicados en los protocolos. Algunos problemas que se han presentado quizás sea por dilación y un poco de falta de cooperación de parte de la población, ya que se resiste a la vacunación ante la notificación de que fue mordido alguien, o lamido por un perro, por lo que nos deja en la oscuridad, por eso hay casos que ustedes ven que tardíamente se van presentado”, afirmó Sánchez Cárdenas.

Dijo que desde el principio que se detectó el primer caso de rabia humana, en agosto de este año, se iniciaron las acciones protocolares y se aplicó el tratamiento que lleva en estos casos.

Sostuvo que, además de eso, se ha estado haciendo el perifoneo en la ciudad, con fines de orientar a la población a que asistan a un centro de salud cuando sea mordido por un perro para que se vacune de forma preventiva.

Aseguró que los promotores de salud están trabajando en la educación a la población sobre esta dolencia para disminuir la resistencia de acudir al médico en caso de que se presente un caso de mordedura.

Con relación a los casos de rabia humana que han sido reportados, el ministro de Salud dijo que espera que el Servicio Nacional de Salud (SNS) haga las investigaciones de lugar y aplique las sanciones correspondientes en caso de que se determine que hubo fallas por parte del personal de salud.

“Estamos hablando de una enfermedad que es una amenaza a la Salud Pública y no hay derecho individual que se pueda interponer para que no se lleve a cabo la prevención, hay familias con 10 y hasta 20 perros en una casa y ellos se están negando a la vacunación y eso no lo vamos aceptar, la gente tiene que tener conciencia de que debe vacunar a los animales y facilitar la intervención a la sanidad con fines de contener esta enfermedad”, apunto el funcionario.

Así mismo indicó que en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud de Haití, se está trabajando para llegar a un acuerdo de que se inicie un proceso de vacunación en el vecino país, para de una forma unificada reducir la incidencia de la rabia humana.