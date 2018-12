Tormenta y Special B en gran duelo en el V Centenario

Los ejemplares Tormenta B (2) y Special B (3) saldrán como favoritos para imponerse en la quinta carrera del cartel de mañana, el 105 del año, en el hipódromo V Centenario, donde el monto del poolpote acumulado asciende a RD$665,300.00.

Ambos ejemplares del establo Moisés han lucido imponente ante los rivales de sus últimas presentaciones y en esta ocasión se pronostica una dura batalla en la carrera estelar de la jornada, a la distancia de 1,200 metros. En la carrera que dejará iniciada la cartelera, a la distancia de 1,300 metros, los expertos presentan como el ejemplar a vencer a Melodía (2), mientras que Don Elías Tactuck (4), con Jimmy Jiménez sobre el lomo, buscará sumar una victoria más a su historial en la segunda carrera del evento, donde tendrá como principal rival a Song And A Visión (3), que será guiado por Carlos De León.

Para la tercera carrera, Jayden’s Nightmare (4) es considerado como el gran favorito, en tanto que Quite The Issue (2) luce invencible en la cuarta.

En el evento de cierre del último cartel del año, la yegua Big Gilr (1) se ve grande ante sus contrincantes.