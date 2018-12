Video: “El único delito mío ha sido pagarle a policías corruptos del Dicrim”

Un presunto delincuente que se identifica como “Canelo” narró en un video difundido a través de las redes sociales, que pese a que es perseguido de manera activa por agentes policiales, su único delito ha sido “pagarle mi cuarto a los policías corruptos” de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

“Yo soy Canelo y me estoy entregando porque el único delito mío ha sido pagarle mi cuarto a los policías corruptos del Decrim”, inicia sus comentarios el joven, en un audiovisual que tiene una duración de un minuto 33 segundos.

Canelo, quien alegadamente es a buscado por la Policía Nacional por la comisión de varios delitos relacionados con robos a mano armada y otros, pidió a la uniformada que pongan en libertad su pareja a las demás personas que han sido detenidas por su causa, tras indicar que los mismo lo único que han hecho es comunicarse con él.

Durante su intervención, una persona que al parecer es la que graba la conversación con un teléfono celular se escucha decir: dile que está bien, sano y salvo; a lo que Canelo expresa: “No porque yo, yo estoy bien, normal. Yo espero que cuando yo me entregue no se me ponga la mano, porque yo no he matado a nadie”, dijo.

Insistió en que “el único delito mío ha sido pagarle mi cuarto a los policías corrupto del Dicrim, y lo que han hecho es abusar conmigo, usarme. Me quieren como… usar, y porque yo no estoy en eso, no estoy en robo, me quieren poner a robar para ellos, y las cosas no son así”.

Declaró que no está en robar porque tiene una niña pequeña que quiere ver crecer, y la que, dice, le ha hecho levantar los pies.

Informaciones extraoficiales enviadas a este medio detallan que el nombrado “Canelo” estaría implicado en robos tanto en el municipio de Sabana Grande de Boyá, en la provincia Monte Plata, como en otras comunidades. Algunas personas lo han identificado como un “reconocido delincuente”.