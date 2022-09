¨Cosquillita¨, la respuesta de Residente a Cosculluela￼

El urbano boricua René Pérez no se quedó callado, luego de que el artista Cosculluela lanzara “#René[R]enuncia”, una tiraera contra él.

El fundador de Calle 13 respondió con el rap “Cosquillita”, lo cual se le atribuye a una burla al sobrenombre del reggaetonero rival.

El tema tiene una duración de 9 minutos y 25 segundos en las diferentes plataformas digitales.

En los versos el cantante calificó a Cosculluela de falso y de no ser el tipo de barrio y abajo que proclama en sus letras.

“Un tipo con delirio de maleante marginado, criado en campos de golf, con los cachetes rosados, una vida sin picada de mosquito, quien c… en el caserío jugaba tenis desde chamaquito. Este bobolón no sabe lo que es un apagón, no sabe lo que es bañarse con agua fría de galón, no sabe lo que es no tener ni pa gasolina, no sabe lo que es trabajar a 4,25 sin propina”, cita un fragmento de la canción.

A horas de su lanzamiento, el tema cuenta con 2 millones de visitas en YouTube, y se comparte como pólvora en todas las redes sociales.

Se espera que en los próximos días Cosculluela tire una nueva respuesta.

Desde hace varios años, los exponentes han amenazado con enfrentarse en una batalla lirical, pero no había sido posible tras la intervención del mentor de ambos, Elías de León, el líder de White Lion Records.