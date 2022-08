¨Cristiano Ronaldo vive su peor momento¨, dice  Jamie Carragher

El astro portugués Cristiano Ronaldo no está atravesando un buen presente futbolístico después de ausentarse durante la gira de pretemporada con el Manchester United y sembrar una gran polémica después de jugar su primer partido con el equipo, en el que disputó el primer tiempo ante el Rayo Vallecano en Old Trafford y, tras ser reemplazado en el descanso, abandonó el estadio antes del pitazo final.

Una postura que terminó de revelar el descontento del nuevo entrenador Red Devil, Erik Ten Hag, quien no dudó en expresar su descontento por ese episodio: “Esto es inaceptable para todos. Somos un equipo, un club y tienen que quedarse hasta el final”.

Los medios ingleses fueron los principales en hacerse eco de ésta novela entre el referente de la selección lusa y el Manchester United y uno de ellos expresó las sensaciones que se viven en la ciudad con un contundente titular: “Siuuu later (Hasta luego)”, bromeó el periódico Star Sport jugando con el grito de gol que suele hacer el atacante cada vez que convierte.

La segunda etapa de Cristiano Ronaldo en la institución está dejando mucho que desear y fue uno de los referentes históricos del club el que se pronunció acerca de la situación: “Si quiere irse, el Manchester debería facilitar su salida”, aseguró el ex defensor Gary Neville durante el programa Overlap de Sky Bet.

“Cada conferencia de prensa que da Ten Hag está contaminada por el problema de Ronaldo. Si un jugador se convierte en el factor dominante, una distracción para el entrenador durante las conferencias de prensa, solo hay una cosa que hacer. Todos lo sabemos. A veces hay que retroceder para seguir adelante”, añadió.

Lee más: Cristiano Ronaldo dedica el gol a su hijo fallecido

“Dejarle salir es la única opción para el club. Será uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y siempre lo será, y lo que suceda este verano (europeo) en el Manchester United se olvidará en 20 años. Los logros de Ronaldo en el fútbol van más allá de lo que cualquiera podría desear e imaginar”, sentenció el ex futbolista que vistió durante casi 20 temporadas los colores del Red Devil.

En el mismo debate también se encontraba Jamie Carragher, ex jugador del Liverpool y actual comentarista para la cadena Sky Sports: “Siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren”

“Creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera, y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento. Los candidatos a recibirlo son pocos y, sobre todo, no parecen tener prisa. Ningún otro club de Europa lo quiere tener actualmente. Podría estar equivocado, pero no parece que el United pueda desprenderse de él”, sentenció.

Durante lo que va del período de transferencias el nombre de Cristiano Ronaldo estuvo vinculado a los clubes más importantes de Europa como el PSG, el Bayern Múnich, el Real Madrid y hasta el de sus dos rivales históricos el Atlético de Madrid y el Barcelona.

Sin embargo, uno a uno fueron prácticamente descartando su contratación con el correr de los días y hoy, a menos de un mes para el cierre del libro de pases, todo parece encaminado para que el astro portugués continúe en el United hasta el final de su contrato el próximo 30 de junio del 2023.