El alcalde pedáneo de la sesión Palo Alto, en La Jagua de Elías Piña, Leónidas Sánchez Aquino, resultó herido este martes, cuando uno de tres haitianos trataron de despojarlos de un arma de fuego.

Según dijo, el hecho ocurrió cuando se enfrentó con uno de ellos, al cual le propinó varios machetazos, mientras que los otros dos huyeron.

«Yo iba a darle de comer a mis vacas, cuando yo voy subiendo me sale ese haitiano y me tira una piedra por lo que me caí del motor. Yo agarré la pistola, pero él me dio un palo y se me cayó, pero logré herirlo con el machete en la cabeza», explicó.

Tanto el alcalde como el extranjero herido fueron llevados al hospital Rosa Duarte de Comendador. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el último fue trasladado a otro centro de salud en San Juan de la Maguana.

Denunció también que la comunidad está sufriendo una ola de robos, y se presume que bandas de haitianos están detrás de estos actos delictivos.

«Ahora mismo no sabemos qué vamos a hacer por la cuestión de los robos aquí en la provincia, por eso las autoridades competentes tienen que darle seguimiento a esta situación, porque estamos desprotegidos», manifestó el alcalde.

Este incidente ha generado preocupación en la comunidad y resalta la necesidad de abordar la seguridad y la cooperación entre las autoridades locales y las comunidades afectadas.

