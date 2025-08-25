1-164: La conmovedora historia del golfista que ganó su primera victoria en PGA Tour

Tommy Fleetwood nunca perdió la esperanza ni puso excusas cada vez que se le escapaba esa esquiva victoria en el PGA Tour. Su popularidad se disparó, no solo como figura simpática, sino por su actitud y la sincera alegría que mostraba a los jugadores que lo vencieron en las derrotas más duras.

Al entrar en la ronda final del Tour Championship el domingo, Tommy Fleetwood nunca había ganado un torneo del PGA Tour.

Al salir del torneo el domingo, Fleetwood no solo se alzó con el trofeo de la FedEx Cup, sino que también ganó 10 millones de dólares.

Fleetwood terminó 2 bajo par para terminar 18 bajo par en el East Lake Golf Club de Atlanta, asegurando así su primera victoria en su 164.º evento del PGA Tour. El Tour Championship fue la última etapa de la FedEx Cup, una competición de tres torneos con formato de desempate que otorga el trofeo de campeón del PGA Tour tras una temporada completa.

En 2025, se modificaron las reglas de la FedEx Cup, de modo que el ganador del Tour Championship se coronara campeón. Esto significó que, además de ganar su primer evento de la PGA, Fleetwood se llevó a casa el trofeo de la FedEx Cup y 10 millones de dólares en premios.

«Es fácil para cualquiera decir que es resiliente, que se recupera, que tiene mucha fuerza», declaró Fleetwood el domingo. «Es diferente cuando realmente tienes que demostrarlo».

Fleetwood había estado cerca de ganar muchas veces antes.

Había conseguido 30 top 5 (incluyendo seis segundos puestos) en su carrera antes del domingo, la mayor cantidad para un golfista sin victoria en los últimos 100 años, según ESPN.

En 2024, Fleetwood terminó empatado en tercer lugar en el Masters. También quedó segundo en el Abierto de Estados Unidos en 2018, así como en el Open Championship en 2019.

Fleetwood había conseguido tres top 5 desde junio, incluyendo un segundo puesto en el Travelers Championship.

«Nunca pensé que no sucedería», dijo Fleetwood. «Pero siempre hay dudas».

La tan esperada victoria de Fleetwood desató una respuesta entusiasta tanto de sus contemporáneos como del mundo del deporte. Entre las figuras que compartieron su apoyo en redes sociales se encontraban Tiger Woods, LeBron James y Caitlin Clark.