Los dolores de cabeza de la migraña pueden durar hasta 3 días. EFE

Cada 12 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Acción contra la Migraña, una jornada clave para visibilizar una enfermedad neurológica que afecta al 14 % de la población mundial.

No existe cura para la migraña, pero se puede tratar y controlar.

Por eso, es importante identificar los factores que pueden desencadenar una crisis y así poder evitarlos.

Estos son 10 alimentos que te ayudan a reducir el dolor:

Salmón – Rico en ácidos grasos omega-3, que ayudan a reducir la inflamación.

Espinacas – Contienen magnesio, un mineral clave para prevenir migrañas.

Almendras – También ricas en magnesio y vitamina E, que pueden aliviar los síntomas.

Semillas de calabaza – Fuente de magnesio y triptófano, que contribuye a la producción de serotonina.

Aguacate – Contiene grasas saludables y potasio, que ayudan a mantener la función nerviosa.

Jengibre – Con propiedades antiinflamatorias y puede reducir las náuseas asociadas a la migraña.

Arándanos – Ricos en antioxidantes que protegen los vasos sanguíneos y el cerebro.

Chocolate negro (mínimo 70% cacao) – En pequeñas cantidades, aporta magnesio y antioxidantes.

Yogur natural – Fuente de riboflavina (vitamina B2), que algunos estudios asocian a la prevención de migrañas.

Té de hierbas (como manzanilla o menta) – Puede relajar los vasos sanguíneos y aliviar la tensión.

Más datos

Una de cada siete personas en el mundo padece migraña, y aunque no se trata de una enfermedad grave, es la primera causa de discapacidad entre los adultos menores de 50 años y uno de los motivos más frecuentes de absentismo laboral.

Controlar esta dolencia es posible y siempre hay que acudir al médico para que indique el mejor tratamiento a cada paciente.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un trastorno muy común que sufre el 14 % de la población mundial.

En España afecta a más de cinco millones de adultos, tal y como reflejan las cifras de la Sociedad Española de Neurología (SEN) recogidas por Cinfa con motivo del Día Mundial de la Migraña, que se conmemora cada 12 de septiembre.

Migraña. Fuente externa

Migraña: más frecuente en mujeres

Este tipo de cefalea “aguda y recurrente”, explica el médico de Cinfa Julio Maset, tiene una mayor incidencia en mujeres. A menudo se presenta con náuseas, vómitos o sensibilidad o intolerancia a los ruidos y a la luz.

No se conoce la causa exacta de la migraña, pero “se piensa que las personas que la padecen tienen un cerebro especialmente reactivo”, según el experto.

Sus neuronas son hiperactivas y sensibles, y “envían impulsos a los vasos sanguíneos”, lo que provoca un estrechamiento y dilatación de los mismos.

Además, estos cambios afectan a los tejidos de alrededor de los vasos sanguíneos, que “liberan sustancias que generan dolor”, añade el experto.

Posibles desencadenantes

Maset advierte de algunas sustancias y circunstancias que pueden desencadenar una crisis de migraña:

Alcohol

Tabaco

Ciclos hormonales, como el menstrual

Olores fuertes

Cambios meteorológicos o de altitud bruscos

Falta de sueño

Ejercicio físico

Estrés

Algunos alimentos también podrían ser causantes de la migraña:

Chocolate

Lácteos

Cacahuetes

Edulcorantes como la sacarosa

Sustancias como la tiramina, presente en el vino, el queso curado, el chocolate negro o el pescado ahumado

Nitratos de carnes como el tocino y el salami

Glutamato monosódico (GMS), un aditivo presente en la comida china y en algunos snacks salados, entre otros

Nueve recomendaciones para ayudar a controlar la migraña

Persona con migraña (Fuente externa)

El médico de Cinfa ofrece consejos que te ayudarán a controlar las crisis de migraña: