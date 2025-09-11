A solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a 10 años de prisión a Omayra Antonia Lugo Cruz, tras ser declarada culpable de agredir sexualmente a una niña de cuatro años de edad, en un hecho ocurrido en agosto del 2024 en el sector Las Flores de Cristo Rey, Distrito Nacional.

Dentro de las pruebas aportadas, el Ministerio Público logró incorporar el testimonio de la víctima grabado en cámara Gesell previo a su fallecimiento, ya que, de acuerdo con la acusación, a raíz de la denuncia interpuesta contra Omayra Antonio Lugo Cruz, por los hechos acontecidos en perjuicio de la niña, su madre empezó a recibir presión por parte de familiares.

Esto, a su vez conllevó a que posteriormente en fecha 13 de agosto del año 2024, la mujer se lanzara con su hija de 4 años de edad desde el cuarto piso del edificio donde residían, hecho que provocó la muerte de ambas.

El tribunal, integrado por las juezas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, tomó la decisión tras acoger el pedimento del Ministerio Público que le otorgó al caso la calificación de violación al artículo 332.1 del Código Penal dominicano y el artículo 396, literales B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), conocido como el Código del Menor.

El órgano acusador, representado por los fiscales litigantes, Eduardo Velásquez, Carlenny Camilo y Cinthia Bonetti, demostró los hechos mediante pruebas materiales contenidas en varios celulares y una memoria USB que la procesada usaba para realizar videollamadas y grabar videos, de donde se sustrajo imágenes y audios de las circunstancias de cómo sucedieron los hechos, en perjuicio de la infante.

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que la procesada cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

Se recuerda que Génesis Daniela Lugo, cayó junto a su hija de cinco años desde el cuarto piso de un edificio en el Residencial Luis Iván, sector Las Flores de Cristo Rey, Distrito Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, la joven de 25 años atravesaba un cuadro de depresión debido a que, una hermana de crianza había cometido abuso sexual contra su hija pequeña, y que, además, ella había sido víctima de un atraco por parte de delincuentes.

