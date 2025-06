10 canciones inmortales de Michael Jackson que siguen haciendo historia  

Un día como hoy, pero en 2009, el mundo perdió físicamente a Michael Jackson, la estrella indiscutible del pop, tras una intoxicación aguda por propofol y benzodiazepina en su residencia en California.

La noticia conmocionó al planeta entero. Sin embargo, su legado se volvió inmortal y 16 años después de su partida, su música sigue marcando generaciones.

Michael Jackson continúa encantando al público, embriagándolos con su voz, su esencia, y letras que, más allá de ser bailables, hablaban de justicia, esperanza y un mundo mejor.

Sus pasos aún se replican. Su inconfundible ademán de agarrarse la entrepierna mientras lanza su icónico “aaaauuwww” sigue vivo en homenajes, redes y escenarios.

A continuación, 10 canciones inmortales de un ídolo que nunca se fue:

1- Thriller

2- Beat It

3- Billie Jean

4-Rock with You

5- Remember the Time

6- Smooth Criminal

7- Bad

8- Dirty Diana

9- Come Together

10- The Way You Make Me Feel

