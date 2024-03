10 creencias del ayer con relación al Viernes Santo

1.- Se majaba el sazón el día anterior porque si se hacia el Viernes Santos, uno machacaba el cuerpo de Cristo.

2.- La casa no se barrían, porque si se hacía, se barría la esencia de Dios del hogar, la casa de llenaba de hormiga y podría llegar la mala suerte.

3.- No se cortaban arboles ni nada que tuviera que ver con cuchillo porque si se hacía, se clavaba en el cuerpo de Cristo.

4.- No nos dejaban bañar en el rio porque quien osaba ir a esos charcos que tantos nos gustaban y disfrutábamos, uno se convertía en “peje”.

5.- Durante las primeras horas del día, muchos no hablaban en penitencia para que Dios le diera su bendición.

6.- No se comía carne, porque si se hacia uno se comía el cuerpo de Cristo.

7.- No se escuchaba música merenguera ni bachata porque si se hacía, uno estaba fuera de la gracia de Dios, por no guardar su reposo ante el sufrimiento en la cruz.

8.- No se hacían negocios que tuvieran que ver con dinero porque quien lo hacía estaba negociando a Cristo y podía ir a la quiebra antes de 24 horas.

9.- No hablaba mentira, porque quien lo hacía se le hinchaba la lengua y había que cortarla ante de los 7 días.

10.- No se hacia el amor, porque quien lo hacía podía quedar pegado con la otra persona para siempre.