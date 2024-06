10 curiosidades del Sol que quizás no sabías

Coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio norte, el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Sol, una fecha en la que el astro rey es el protagonista de las agendas de todo el mundo, ya que se celebran eventos destinados a concienciar sobre la importancia del sol para nuestro planeta.

Asociaciones ecologistas usan esta celebración para promocionar y apoyar las fuentes de energía renovable, sobretodo en países como España donde el nivel de explotación de la energía solar es bastante bajo en comparación con otros países con niveles inferiores de exposición al sol.

Curiosidades sobre el sol

Existen muchas curiosidades y datos relacionados con el sol que nos hacen asombrarnos, como algunas de las que te contamos:

El sol es la estrella más cercana a la Tierra: Se encuentra a unos 149.600.000 km. Y aunque estemos tan cerca, la luz tarda ocho minutos en llegar a la Tierra. Es la estrella en torno a la que giran los planetas del sistema Solar.

El sol es el responsable de las mareas: El primero que habló de este hecho fue Isaac Newton que explicó que las mareas son el resultado de las fuerzas de atracción gravitatoria que el sol y la Luna ejercen sobre la Tierra.

Su edad es de 4,6 billones de años: Se estima que el sol está en la mitad de su vida, ya que una estrella como el sol suele tener una vida de unos nueve o diez mil millones de años.

El núcleo del sol alcanza una temperatura de 15 millones de grados centígrados: Pero en la superficie la temperatura baja hasta los 5.500 grados centígrados.

Sol (Fuente externa)

El Sol está compuesto de helio e hidrógeno: Concretamente un 74% de hidrógeno (H) y un 24% de helio (He), además de un 2% de hierro (Fe), níquel (Ni), oxígeno (O) y otros elementos.

El sol ocupa la gran parte del Sistema Solar: Además de ser lo más importante del Sistema Solar, ya que sin él no existirían los planetas tal y como son, el sol representa el 99,8% de toda la masa del Sistema Solar. Y sobre el resto, la mayoría proviene de Júpiter. Con lo cual, la Tierra representa una pequeñísima parte.

El sol es muy grande, pero no tanto: El diámetro del sol es de 1.392.000 km. Unas 109 veces más grande que La Tierra.

Pero si lo comparamos con otras estrellas colosales como Anthares o Betelgeuse, el sol es una estrella relativamente pequeña.

Durante mucho tiempo se ha pensado que la estrella más grande del universo, que conozcamos, es VY Canis Majoris, con un radio de unas 2.000 veces mayor que el del sol, pero solo podemos alcanzar a estudiar a una distancia de 13 mil millones de años luz.

¿Por qué se celebra el 21 de junio el Día Internacional del Sol?

Sol (Fuente externa)

El 21 de junio es el primer día del verano y a su vez, es el día más largo del año en cuanto a horas de luz se refiere. Por ello, en los países del hemisferio norte se suelen celebrar eventos y actividades que evidencian la importancia del astro rey para el planeta y para la vida en la Tierra.

Y no es que sea importante, el sol es fundamental. No en vano, el sol es la fuente de energía más grande para la Tierra y los seres vivos. Sin él, las plantas no podrían hacer la fotosíntesis, proceso fundamental para la existencia de la vida.

El sol también es el responsable de la variación de la temperatura, de las estaciones del año, los fenómenos meteorológicos y de muchos otros factores vitales para la vida en el planeta. En definitiva, el sol es vida y sin él, la Tierra no sería habitable.

Además la actividad solar, como las tormentas solares, afectan directamente a las comunicaciones en la Tierra, influyendo en los satélites que se encuentran orbitando alrededor del planeta.

Por todo ello, se ha convertido en un reto para los científicos conocer mejor el sol, conocer su comportamiento y su evolución.

