Los 10 mejores dominicanos en Grandes Ligas de cara al 2023

El 2023 ya inició, y con él, se espera que sea que también llegue otra temporada fructífera para los dominicanos en Grandes Ligas tal y como lo fue en el 2022.

En el año anterior, los peloteros dominicanos alcanzaron grandes proezas, Jeremy Peña fue MVP de la Serie Mundial, Sandy Alcántara ganó el premio Cy Young, Julio Rodríguez obtuvo el Novato del Año, Albert Pujols llegó a los 700 cuadrangulares, entre otros logros.

Es por eso que el 2023 inicia con la esperanza de que también será un año productivo para los dominicanos. Y a propósito de eso, te presentamos los 10 mejores dominicanos en las Grandes Ligas para este año:

10- Emmanuel Clase

Emmanuel Clase

En el 2022, el nativo de Río San Juan, lideró las Grandes Ligas con 77 apariciones, 67 juegos terminados, tuvo efectividad de 1.36 en la temporada y lideró las Mayores con 42 rescates, lo que le sirvió para adjudicarse el premio Relevista del Año en la Liga Americana.

Emmanuel Clase se convirtió en el primer dominicano y primer relevista de Cleveland en ganar el premio, galardón que se estableció en el 2014.

9- Jeremy Peña

Jeremy Peña

El dominicano Jeremy Peña comenzó la temporada pasada como una respuesta rápida a la partida de Carlos Correa, pero demostró que no hay zapatos tan grandes que él no pueda llenar.

Jeremy Peña no sólo ganó el premio Guante de Oro jugando en la exigente posición de campo corto, sino que fue la pieza más valiosa tanto en la Serie de Campeonato como en la Serie Mundial para los Astros de Houston.

Peña se convirtió en el primer novato que gana el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial como jugador de posición tras batear para .400 en la victoria en seis partidos de los Astros de Houston sobre los Filis de Filadelfia.

Con la obtención del guante de oro, y de los dos premios MVP en los playoffs, se trata del primer bateador que consigue los tres galardones en una carrera, y todo en su campaña de novato.

8- Julio Rodríguez

Julio Rodríguez

En el 2022, el dominicano rompió una sequía de doce años para la República Dominicana sin alcanzar este galardón en las Grandes Ligas, pero contribuyó incluso en algo más grande, guio al conjunto de los Marineros de Seattle hacia los playoffs, algo que no lograban desde el 2001, siendo la franquicia de deporte alguno en Estados Unidos con la racha más larga sin ir a postemporada.

La temporada ofensiva de Rodríguez lo convirtió en apenas el tercer novato en la historia en alcanzar 25 jonrones y 25 bases robadas, uniéndose a Chris Young (2007) y a Mike Trout (2012).

Julio Rodríguez se convirtió en apenas el octavo dominicano en ganar el Novato del Año, uniéndose a: Alfredo Griffin (1979), Raúl Mondesí (1994), Rafael Furcal (2000), Albert Pujols (2001), Hanley Ramírez (2006) y Neftalí Feliz (2010).

7- Rafael Devers

Rafael Devers

El tercera base dominicano Rafael Devers, se ha consolidado como uno de los mejores bateadores de poder de las Grandes Ligas, añadido también a su gran capacidad para batear para promedio. La temporada pasada conectó 27 jonrones, con average de .295, remolcó 88 carreras, anotó 84, y conectó 42 dobles.

Devers, aunque no suena mucho, debido en gran parte a su forma tímida y poco carismática, ha sido en los últimos años de los mejores bateadores dominicanos en todas las Grandes Ligas, y en la última emporada, mostró mejoría jugando la tercera base.

6- Framber Valdez

Framber Valdez

El 2022, fue el año en que el zurdo dominicano demostró de una vez y por todas que es capaz de ser un as en cualquier rotación de Grandes Ligas, una muestra de eso, es que pudo brillar incluso al lado del que ganó el premio Cy Young en la temporada, Justin Verlander.

Valdez impuso una nueva marca para una sola temporada de más aperturas de calidad con 25, rompiendo el récord que pertenecía a Jacob DeGrom. Pero el éxito del dominicano, no fue sólo algo de serie regular.

Framber Valdez se adjudicó dos de las cuatro victorias de Houston en la Serie Mundial, permitiendo apenas seis hits y dos carreras en un total de 12.1 capítulos, con 18 ponches.

5- José Ramírez

José Ramírez

Durante la temporada pasada, el dominicano José Ramírez volvió a quedar entre los primeros para la votación del premio Jugador Más Valioso, el tercera base de los Guardianes de Cleveland quedó cuarto en esta votación en el 2022, siendo con esta la quinta vez en seis años en la que el dominicano queda entre los primeros 6 para la distinción.

En el 2022, José Ramírez lideró las Grandes Ligas en dobles con 44, conectó 29 jonrones, remolcó 126 carreras al compás de 90 anotadas, y bateó para promedio de .280, números que le sirvieron paraganar el bate de plata en la tercera base.

4- Vladimir Guerrero jr

Vladimir Guerrero jr.

Aunque sus números sufrieron una disminución a comparación con la temporada del 2021, de igual forma la temporada de «Vladdy jr» fue muy buena, aunque hay que resaltar que era mucho pedir que igualara los asombrosos números del 2021, que le sirvieron incluso para quedar segundo en la votación al premio de Jugador Más Valioso.

Guerrero jr conectó 32 cuadrangulares, remolcó 97 carreras y anotó 90, y bateó para promedio de .274.

Además de sus buenos números ofensivos, el dominicano ganó el guante de oro en la primera base, siendo el primer dominicano en ganar este premio desde que lo hiciera Marcell Ozuna en el 2017.

Vladimir Guerrero jr se convirtió en el primer jugador en la historia de los Azulejos de Toronto en ganar el premio en primera base.

3- Juan Soto

Es cierto que la temporada de 2022 fue un año por debajo a nivel de promedio de bateo diferente a lo que se conoce y se espera de él, sin embargo, el dominicano Juan Soto fletó 27 jonrones y anotó 97 carreras, y recibió 135 bases por bolas, estadísticas que le permitieron ganar el bate de plata en la posición del jardín derecho.

Pero, Soto ya ha demostrado la calidad de bateador que es, en el 2018, Juan Soto quedó segundo al premio Novato del Año, en el 2019, quedó entre los primeros 10 en las votaciones para el Jugador Más Valioso, y fue campeón de la Serie Mundial siendo el mejor bateador de dicha etapa, conectando varios batazos importantes, incluyendo el memorable jonrón contra Justin Verlander.

En el 2020, ganó el título de bateo con .351, lo que lo consolidó en ese momento como el mejor bateador de las Grandes Ligas. En 2021, quedó segundo al premio de MVP.

2- Manny Machado

Manny Machado

El dominicano Manny Machado tuvo sin dudas la mejor temporada a nivel de ofensiva para dominicano alguno durante la campaña del 2022, bateó para promedio de .298, con 32 jonrones, 102 carreras remolcadas y 100 anotadas. Como siempre, jugó una increíble defensa en la tercera base y quedó segundo en la votación para el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Machado fue el jugador más consistente de los Padres de San Diego durante todo el año, y la principal causa por la cual avanzaron a los playoffs, demostrando una vez que vale ese gran contrato de más de 300 millones de dólares.

1- Sandy Alcántara

Sandy Alcántara

Sandy Alcántara llega al 2023 como el mejor jugador dominicano em Grandes Ligas, después de haber dominado a los bateadores durante la temporada y ganar el premio Cy Young.

La República Dominicana adolecía de un premio Cy Young desde el año 2005, cuando lo ganó el derecho Bartolo Colón, sin embargo, Sandy Alcántara no permitió que esa sequía siguiera por más tiempo.

Desde la temporada de 2021, el derecho Sandy Alcántara daba indicios de que es un lanzador «come innings» y ponchador, pero en el 2022, se dedicó a demostrarlo de manera convincente.

Alcántara lideró las Mayores con 228.2 innings de labor y seis juegos completos, la mayor cantidad en el béisbol en los últimos seis años, abrió 32 partidos (líder en Grandes Ligas) y tuvo efectividad de 2.28, ponchó a 297 rivales y concretó 24 salidas de calidad, terminando con marca de 14-9.

Importante destacar

Como es evidente, el dominicano Fernando Tatis jr no está incluido en la lista no porque no sea uno de los 10 mejores peloteros dominicanos en Grandes Ligas, sino debido a que primero se perdió toda la campaña del 2022, además de que también se perderá una parte del calendario de la temporada que se avecina.

