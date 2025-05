10 parejas de Hollywood que resisten la fama, la rutina y los conflictos

Famosos argumentaron que aceptar las adversidades con empatía y no olvidar la chispa original de su relación son factores que han permitido a sus matrimonios resistir las pruebas del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actores y músicos revelan cómo la risa, la honestidad y el compromiso continúan siendo ingredientes esenciales en sus relaciones longevas

A lo largo de las décadas, numerosas parejas de celebridades lograron mantener vínculos sólidos en un entorno que suele caracterizarse por la inestabilidad. Las estrellas que revelaron los secretos detrás de sus largos matrimonios coinciden en un elemento esencial, la voluntad constante de trabajar en su relación, adaptándose a los cambios y enfrentando los desafíos sin perder de vista el afecto y la complicidad que los unió en primer lugar.

La risa, el respeto mutuo, la comunicación abierta y el compromiso incondicional emergen como pilares fundamentales en sus historias compartidas en entrevistas.

1- Mariska Hargitay y Peter Hermann

La risa constante sostiene su matrimonio de más de 16 años, basado en la gracia y el humor tras cada discusión (REUTERS)

Peter Hermann relató en el libro What Makes a Marriage Last de Marlo Thomas y Phil Donahueque uno de los pilares de su matrimonio con Mariska Hargitay es esa insistencia en la alegría, “sé que me amas a pesar de quién soy, y esa es la definición de la gracia”​, destacó. Tras más de 16 años de relación, subrayó que la búsqueda de la felicidad conjunta es fundamental. Incluso después de discusiones fuertes, “uno de nosotros tantea las aguas con un chiste para retomar el entendimiento”​.

2- Chip y Joanna Gaines

Citas semanales y la conexión cotidiana son la clave que ha mantenido viva su relación durante más de dos décadas (REUTERS)

La pareja, que lleva más de dos décadas unida, sostuvo su vínculo aplicando el consejo que recibieron durante la terapia prematrimonial: mantener las citas de los martes y evitar la televisión en su hogar​. “Todavía me siento como el hombre que espera una segunda cita”, dijo Chip Gaines en E! Online, enfatizando la importancia de mantener vivo el cortejo​.

3- Kyra Sedgwick y Kevin Bacon

Resolver los conflictos rápidamente y la complicidad en pareja son los secretos de sus 32 años de matrimonio (AFP)



Kevin Bacon ironizó que su primer consejo sería no dejarse aconsejar por famosos. No obstante, tanto él como Kyra Sedgwick señalaron a Marlo Thomas y Phil Donahue en “What Makes a Marriage Last” que su estrategia se basa en “mantener las peleas limpias y el sexo sucio” y en buscar la resolución inmediata de los conflictos porque “no hay un plan B”​.

4- Michael J. Fox y Tracy Pollan

La comprensión mutua y el respeto a la vulnerabilidad sostienen su relación de más de 30 años (REUTERS)

Con casi 33 años de matrimonio, Michael J. Fox explicó que junto a Tracy Pollan aprendieron a no “buscarse rencillas”​. Cuando uno hiere al otro, la clave, según Pollan, es recordar que es una buena persona y concederle el beneficio de la duda​.

5- Jamie Lee Curtis y Christopher Guest

La risa compartida ha sido el pilar de su vínculo, a punto de alcanzar los 40 años de matrimonio (REUTERS)

Jamie Lee Curtis declaró durante su entrevista en el programa Today en diciembre de 2024 que su esposo todavía “la hace reír más que cualquier otra persona”, atribuyendo a esa virtud su sólida conexión. Antes de celebrar su 40º aniversario de bodas, Curtis expresó que sigue encontrando algo especial en su compañero, aunque, según sus propias palabras, “no sé qué es”​.

6- Neil Patrick Harris y David Burtka

Redefinir el amor a través del tiempo y adaptarse a los cambios ha fortalecido su relación de 18 años (REUTERS)

Después de 18 años juntos, Neil Patrick Harris aseguró que lo que los mantuvo unidos es concebir la relación como “algo relativamente indefinible”​. A lo largo de los años, se ha vuelto a enamorar de diferentes maneras, una y otra vez, adaptándose a los cambios personales y de pareja​.

7- Melissa McCarthy y Ben Falcone

El humor diario y la paciencia para resolver conflictos son los motores de su vida juntos (Netflix)

Melissa McCarthy comentó su charla con E! Online que cada vez que se ríen intensamente, siente que suman tiempo a sus vidas​. Además, Ben Falcone subrayó la importancia de no resolver discusiones tarde por la noche, prefiriendo esperar hasta la mañana siguiente para clarificar los desacuerdos​.

8- Ted Danson y Mary Steenburgen

La amistad incondicional y el apoyo genuino fueron esenciales para formar su familia ensamblada (REUTERS)

Tras formar una familia ensamblada en 1995, Ted Danson explicó en entrevista con E! Online que su método consistió en no actuar como un padre sustituto sino en ofrecerse como “alguien que los anime”​. Steenburgen añadió que “estar ahí absoluta y genuinamente” es el verdadero rol de un padrastro​.

9- Elton John y David Furnish

Las cartas manuscritas semanales han cimentado una comunicación sólida en su relación desde 1993 (EFE)

Cada sábado, sin importar dónde se encuentren, Elton John y David Furnish se escriben a mano una carta, habiendo acumulado aproximadamente 1.352 misivas​. Furnish explicó al medio E! Online que esta práctica fomenta “una reflexión sobre la semana que pasó y la que viene”​, y ambos destacaron la importancia crucial de la comunicación.

10- Goldie Hawn y Kurt Russell

Goldie Hawn y Kurt Russell en la red carpet de los Oscars (REUTERS/Mario Anzuoni)

Han estado en una relación de pareja desde 1983, pero no están casados. Han hablado públicamente sobre su decisión de no contraer matrimonio y están muy felices con su relación tal como está. Lograron formar una familia juntos y tienen una larga y sólida historia tanto amorosa como laboral.

Kurt Russell dijo en una entrevista que Goldie es la mujer de su vida. La admira por su inteligencia, humor y fuerza, y la ama por ser una gran madre y compañera.

