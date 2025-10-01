10 pequeños pasos para cuidarte y reducir riesgos de cáncer 

El cáncer sigue siendo un enorme desafío para la salud mundial, con millones de casos diagnosticados anualmente. Sin embargo, una parte significativa de los casos se puede prevenir mediante hábitos de vida saludables.

Para concientizar a las personas sobre el peligro de esta enfermedad, Monserrat Rodríguez León, directora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) compartió algunos casos claves para cuidar la salud y reducir el riesgo de contraer el cáncer.

1. Mantener una composición corporal adecuada. Reducir la grasa abdominal es un importante marcador de salud. El exceso de grasa corporal favorece los procesos inflamatorios y hormonales que pueden incrementar el riesgo de adquirir algunos tipos de cáncer.

2. Mantente activo cada día. La actividad física que se practica de forma regular ayuda a controlar las hormonas y fortalecer el sistema inmunológico, así que recuerda caminar, subir escaleras, bailar e inscribirte a tu actividad física favorita, 30 minutos al día, por 5 días a la semana es suficiente.

3. Come más fibra. Llena tu plato de verduras, frutas, leguminosas y cereales integrales. El aumento del consumo de fibra y antioxidantes se convierte en un factor protector importante.

4. Limita el consumo de alimentos ultraprocesados. El consumo de alimentos ricos en grasa, azúcares y sal aumenta el riesgo de obesidad y de varios tipos de cáncer, así que es momento de comenzar a tomar mejores decisiones.

5. Disminuye el consumo de carnes rojas y evita las procesadas. Prefiere pollo, pescado, frijoles o lentejas. Existe evidencia que demuestra una importante relación entre el consumo de carnes rojas y el cáncer colorrectal.

6. Reduce las bebidas azucaradas. Hidrátate principalmente con agua natural. Refrescos, jugos y bebidas energéticas aportan una gran cantidad de calorías que no hacen bien a tu cuerpo.

7. Evita el alcohol. La evidencia demuestra que esta sustancia se relaciona con al menos seis tipos de cáncer y no existe un nivel “seguro”, así que es buen momento para comenzar a reducir la cantidad semanal que bebes.

8. No uses suplementos para prevenir el cáncer. Muchos de ellos no han sido probados científicamente y pueden tener efectos adversos. Obtén las vitaminas y minerales directamente de los alimentos y no pongas en riesgo tu salud.

9. Si es posible, amamanta a tu bebé. La lactancia materna protege a la mamá de cáncer de mama y en el bebé promueve un desarrollo saludable.

10. Si ya tuviste cáncer, no pierdas tu estilo de vida saludable. Continuar con estas recomendaciones sigue siendo importante, cada acción cuenta para mejorar tu salud y prevenir recaídas. Comer bien, moverse y mantener una composición corporal saludable son aliados para cualquier etapa de la vida.