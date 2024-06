Hoy en día nuestras redes sociales las vemos llenas de una banderita roja, o donde sea que estemos escuchamos a alguien refiriéndose a alguien más por el término red flag, pero, ¿qué significa este símbolo en nuestras relaciones y por qué debemos tener tanto cuidado con él?

En cualquier contexto, una bandera roja significa una señal de alerta. En los deportes significa falta, en las calles significa detente y en las relaciones significa: sal de ahí.

Según el portal Nosotras, las red flags en relaciones son más peligrosas de lo que crees y por eso aquí te enseñamos a detectarlas y saber cuándo es momento de alejarte.

Primero que todo, aprender a identificar las red flags está directamente ligado a un sentimiento de tranquilidad y comodidad que sientes alrededor de tu pareja, por eso ante la duda de cuáles son las red flags en relaciones que tal vez estás pasando por alto, primero debes preguntarte a ti misma ¿me siento cómoda alrededor de esta persona? ¿Me permite expresarme y ser yo misma alrededor de él/ella? ¿Me respeta? Si la respuesta a alguna de estas tres es no, detente y analiza, pues esto puede significar una señal de alerta.

Una vez las identifiques, debes tomar decisiones en pro de tu salud e integridad física y mental. Recuerda que la comunicación toma un papel fundamental en las relaciones, por eso, antes de tomar alguna reacción apresurada es importante comunicarle a tu pareja cómo te sientes, y si al final de la conversación no te sientes tranquila o sientes que definitivamente no va a haber un cambio con el cual te sentirás cómoda, debes ser fuerte y decir “aquí no es”.

10 red flags que quizás estés normalizando pero que nunca deberías dejar pasar, según el portal «Nosotras»

Que te insulte: Una persona que se refiera a ti de una mala forma o que haga alusión a cosas que te duelen como tu físico o tus comportamientos para manifestar su enojo, no es una persona que te respete. Incluso si lo hace en forma de broma, no se puede minimizar el impacto que esto genera en ti.

Que minimice tus sentimientos: Expresar los sentimientos es de las cosas más importantes en una relación, si tu pareja no te permite hacerlo o te llama ‘exagerada’ no vale la pena. Recuerda que solo tú vives tu dolor y entiendes lo que significa.

Que no respete tus límites: Las personas tenemos límites, cosas que simplemente no somos capaces de tolerar y si tu pareja no puede respetar eso que es importante para ti, que te duele o que te hace sentir insegura, debes considerar esto como un factor determinante.

Irresponsabilidad emocional: Que sí, que no, que de pronto: NO. Una persona que no es clara con lo que siente y dice, que te hace dudar de ti misma o simplemente te hace sentir insegura es un no rotundo.

Que te impida perseguir tus sueños porque no coinciden con los de él/ella: Tu pareja debe ser siempre tu mayor aliento, quien te incentive a crecer y ser mejor todos los días. Es normal que en ocasiones tus metas y sueños no coincidan con los de tu pareja, lo importante es saber encontrar un punto medio en el que ambos sean capaces de determinar qué cosas ceder por el otro, SIN dejar a un lado lo que tu quieres o lo que te hace feliz.

Tienes que justificar sus acciones: En ocasiones, cuando encontramos una falencia en nuestras parejas, tendemos a hacernos los de la vista gorda para no tener una confrontación. Si te pasas justificando todo lo que dice o hace tu pareja a pesar de que eso te haga sentir mal, debes tener cuidado pues es otra señal importante.

Le cuesta disculparse y no asume responsabilidades: Una de las red flags en relaciones más determinante es que la pareja no sea capaz de disculparse. Parte importante de una relación sana es aprender de los errores.

Asumir que uno no es perfecto y puede cometer errores es el primer paso para corregirlos, pero, si tu pareja no es capaz de aceptar un error o que algo de lo que hace puede resultar doloroso para ti, debes considerarlo una señal de precaución.

Te ofende y hace sentir inferior: Si por sus inseguridades intenta atacar contra tu autoestima para hacerte sentir inferior y dejarte en ridículo ya sea en situaciones sociales o personales, te está violentando y es algo que no puedes dejar pasar.