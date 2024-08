100 días de esplendor en SDE

El tiempo es un curioso elemento, que va dando la razón a quién la tuvo, mientras el propio tiempo pasa. La opinión responsable se crea desde los datos estadísticos y de la información que se puede probar. En un artículo anterior aseguré que a la ciudad de Santo Domingo Este (SDE), había llegado un gerente como alcalde de dicho municipio. El tiempo y los números, después de estos primeros 100 días me van dando la razón. Hoy aprovecho para jugármela más aún. Estoy seguro que lo que SDE ha vivido en estos 100 días, será igual o mejor a lo largo de la gestión municipal de Dio Astacio.

En tal sentido, quiero reiterar aunque suene contradictorio que no me crean a mí, vamos a los números, que no tienen emoción ni pasión, son fríos pero siempre dicen la verdad. Vamos a los números de la Alcaldía de SDE de los primeros 100 días en la gestión del Pastor Astacio. Aquí los números:

En términos del gran dolor de cabeza de los vertederos improvisados, la actual gestión presenta los siguientes resultados: han sido eliminados 111 vertederos improvisados de diferentes tamaños. Estos vertederos estaban localizados en las 3 circunscripciones. 23 de ellos tenían más de 17 años y 9 ocupaban cuadras completas, incluyendo las calles en donde estaban ubicados. En cuanto a los planes de recolección implementados se presentan los siguientes:

A) Plan Guerra contra la Basura, que consiste en la recogida de residuos sólidos, alcanzó 26 sectores y 169 barrios del municipio, dejando establecido un sistema de rutas y frecuencias en 19 de los sectores. Para ello se utilizaron 105 camiones compactadores, distribuidos de manera equitativa en las 3 circunscripciones.

B) Jornadas especiales de limpieza. Con la participación de más de 3,200 personas de diferentes grupos de edad.

C) Programa la Basura no toca el piso. Es un programa conceptualmente concebido para proteger y recuperar suelos dañados por los lixiviados.

D) Programa La Basura tiene días. Campaña ciudadana que busca orientar a la ciudadanía para organizar todo el sistema de gestión de residuos sólidos. Tiene como parte instructiva a la mascota Zafi. Según una encuesta realizada por Cosecha Consulting, indica que el 39.1 % de los munícipes de SDE, ya conoce que la basura debe sacarse los días Lunes, Miércoles y Viernes.

E) Plan cero chatarra. Programa de sensibilización y retiro de chatarras ubicadas en las aceras del Municipio, algunas con más de 10 años. En los primeros 100 días fueron limpiadas 48 avenidas o calles de las tres circunscripciones y recogidas 75 chatarras de vehículos. Fueron integradas 18 juntas de vecinos y 15 dueños de talleres de mecánica.

Recaudación : la gestión para los ingresos ha sido optimizada de tal manera, que en el pasado mes de julio , ingresaron 41,375,000.00 pesos dominicanos

Obras y servicios : Se han remozado 72 parques municipales en las tres circunscripciones ; 250,000 m 2 de áreas verdes recuperadas ; iluminación en la funeraria de Villa Carmen ; iluminación en el albergue de los animales; iluminación del Mercado del Almirante ; iluminación del Parque Italia ; levantamiento de Cableado en la Avenida España Después de la Tormenta Beryl ; Remozamiento del Cementerio Cristo Salvador

Seguridad : Se realizaron aproximadamente 350 Paralización de obras ilegales ; Implementación de nuevas patrullas operativas 24 horas ; Entrenamiento y capacitación de 150 nuevos policías municipales ; Implementación de un nuevo método de monitoreo con una central de radio; Organización de los vendedores en los diferentes mercados que ocupan los espacios públicos ; Creación de la Unidad de rescate de animales ambulantes en las autovías, carreteras y espacios públicos ; Ingreso de una promoción de 104 policías municipales para brindar servicio de vigilancia y patrullaje en el municipio de Santo Domingo Este ; Vigilancia y patrullaje para erradicar los vertederos improvisados en todo el municipio Santo Domingo Este ; Capacitación a 150 policías municipales en materia de municipalidad, seguridad ciudadana, ley ambiental, ley de desechos sólidos y manejo de conflictos.

Ranking Municipal (DATO IMPORTANTE): El SISMAP, mide y gestiona la transparencia de los ayuntamientos, a través de diversas evidencias. Dicho sistema ha arrojado el siguiente resultado: de mayo 2024 a junio 2024 la alcaldía de SDE ha avanzado 45 puestos, al pasar del lugar 77 al lugar 32. El SISMAP también evalúa lo relativo a calidad de los servicios, en el cual la alcaldía de SDE se ubica en el sexto lugar; y en la evaluación general, la alcaldía de SDE ha entrado a la posición 10 pasando así al Top Ten de las alcaldías del país.

Ahora puedo decir que pasados los primeros 100 días, el tiempo me ha dado la razón…