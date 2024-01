11 de enero: Día Nacional de la Educación

Desde el año 2015 se celebra cada 11 de enero en la República Dominicana, el Día Nacional de la Educación, en honor al natalicio del educador puertoriqueño Eugenio María de Hostos.

Hostos fundó en el país la Escuela Normal Preparatoria en el año 1880, dando origen a las Escuelas Normales, aportando de esta manera al desarrollo del país.

Nació el 11 de enero de 1839 en Mayagüez, Puerto Rico, y murió en Santo Domingo el 11 de agosto de 1903.

El día fue establecido mediante la Ley 541-14, promulgada por el presidente Danilo Medina, el 25 de noviembre del 2014.

En su Artículo 3 dice: “se establece este día para que se realicen actividades en todas las instituciones educativas de todo el territorio nacional; se recomienda impartir charlas, seminarios y se presentarán documentales sobre la vida y obra del insigne educador Eugenio María de Hostos”.

Existen diferentes tipos de educación:

Educación formal: Una persona aprende las habilidades básicas, académicas o comerciales en una escuela o universidad. La educación formal comienza en la escuela primaria, continúa con la escuela secundaria, y luego en una universidad donde es otorgado un título académico.

Educación no formal: Una persona que no ésta en la escuela aprende habilidades básicas y laborales. Esta incluye la educación básica para adultos, la alfabetización de adultos y la preparación para la equivalencia escolar.

Educación informal: La persona no está estudiando en una escuela y no usa ningún método de aprendizaje en particular. Alguien puede obtener una educación leyendo muchos libros de una biblioteca o sitios web educativos.

