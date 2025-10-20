El alarmante número de personas diagnosticadas con cáncer de mama en el Seguro Familiar de Salud



Cáncer de mama

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) informó que, durante el año 2024, el Seguro Familiar de Salud (SFS) registró 11,720 personas diagnosticadas con cáncer de mama en el país.

A propósito de que en octubre se conmemora el Mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama, la SISALRIL hizo un llamado para reforzar los chequeos regulares y la educación sobre los factores de riesgo, considerando que esta enfermedad afectó a 11,162 mujeres y 558 hombres afiliados al SFS.

El año pasado el Régimen Subsidiado concentró la mayor cantidad de casos con 6,498 afiliados con cáncer de mama. Mientras, en el Régimen Contributivo se registraron 4,805 y en los Planes Especiales de Jubilados y Pensionados 417 afiliados diagnosticados.

A través del Seguro Familiar de Salud se otorgaron coberturas para consultas médicas, medicamentos y tratamientos oncológicos, valorados en un total de 6 mil 194 millones de pesos, en beneficio de los pacientes afectados, como parte de sus derechos en salud en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

En 2023, en el Seguro Familiar de Salud se detectaron 10,796 mujeres y 550 hombres con cáncer de mama, para quienes se autorizaron RD$4,025 millones en coberturas de salud por parte de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Observatorio del Cáncer

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales dispone del Observatorio del Cáncer, una mesa técnica dedicada a recopilar, organizar, analizar y difundir información sobre la incidencia del cáncer en el contexto del Seguro Familiar de Salud.

Funciona a partir de las informaciones reportadas por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a través del Sistema de Informacion y Monitoreo Nacional (SIMON), que permite recopilar la información sobre prestaciones y servicios otorgados a los afiliados.

La SISALRIL recordó que el cáncer de mama es una enfermedad que no tiene género y que no espera, destacando que la detección temprana es clave para mejorar el pronóstico y que cada chequeo oportuno puede salvar vidas.



