12 de octubre, ¿el encuentro que cambió la historia?

El 12 de octubre de 1492 marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Ese día, Cristóbal Colón llegó al continente americano y entró en contacto con los pueblos aborígenes, dando inicio a un proceso que transformó por completo las civilizaciones de ambos lados del Atlántico.

Este acontecimiento, conocido como el Encuentro entre Dos Mundos, propició la fusión de etnias y culturas distintas, dando origen a nuevas sociedades en el continente americano.

Por eso, la fecha también es celebrada como el Día de la Hispanidad o el Día de la Identidad y Diversidad Cultural, en honor a los lazos históricos que unen a los pueblos que comparten idioma, religión y herencia cultural.

El viaje que cambió el rumbo del mundo

El almirante Cristóbal Colón arribó primero a la isla Guanahaní, a la que bautizó como San Salvador, ubicada en lo que hoy pertenece a Las Bahamas. Más tarde, el 5 de diciembre de 1492, llegó a La Española, maravillado por su belleza natural, que -según sus palabras- le recordaba a algunas regiones de España.

En su segundo viaje, Colón regresó a la isla y, al encontrar destruido el Fuerte de la Navidad y muertos a sus hombres a manos de los taínos, decidió explorar la costa en busca de un lugar más seguro.

Según el historiador José Antinoe Fiallo Billini, el navegante finalmente desembarcó en la zona que hoy conocemos como La Isabela, donde fundó el 6 de enero de 1494 la primera ciudad europea del Nuevo Mundo, en honor a la reina Isabel de Castilla.

El origen de nuestra identidad

En esta isla, hoy compartida por República Dominicana y Haití, comenzó el proceso de mestizaje que dio forma al pueblo dominicano: una mezcla de raíces taínas, españolas y africanas.

De los taínos heredamos muchos vocablos, como Quisqueya, Guarionex o Anacaona, además de nombres de plantas y animales que aún usamos.

De África proviene el color de piel, la fuerza de los bailes, la música, la artesanía y una gran parte de nuestra expresión cultural.

De España, el idioma, la religión, costumbres y tradiciones que se mantienen vivas a través del tiempo.

A lo largo de los siglos, también se han sumado influencias de otros pueblos de América, que enriquecen la diversidad cultural dominicana.

Un legado que nos define

El 12 de octubre no solo recuerda la llegada de Colón, sino también el inicio de un proceso complejo que forjó nuestra identidad como nación mestiza y diversa.

