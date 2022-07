¡13 de RD! Los que van para el Juego de Estrellas

Esta será la segunda mayor cantidad de jugadores de RD en el Juego de Estrellas, la principal fue la jornada del 2010 cuando fueron electos 15 jugadores dominicanos

Todo está listo para la edición 92 del Juego de Estrellas de Grandes Ligas, que este año toca el 19 de julio en el Dodger Stadium, en Los Ángeles.

MLB oficializó ayer el roster oficial de jugadores regulares, reservas, lanzados y jugadores invitados, como el caso del dominicano Albert Pujols.

Los que van:

Los lanzadores Shane McClanahan, Néstor Cortés, LZ, Alek Manoah, Framber Valdez, Martín Pérez, Paul Blackburn, Gerrit Cole, Justin Verlander y Shohei Ohtani.

Los relevistas Clay Holmes, Emmanuel Clase, Gregory Soto y Jorge López.

Regulares LA

Alejandro Kirk, C, Vladimir Guerrero Jr., 1B, José Altuve, 2B, Rafael Devers, 3B, Tim Anderson, SS, Shohei Ohtani, DH, Aaron Judge, OF, Mike Trout, OF, y Giancarlo Stanton, OF.

Reservas LA

Yordan Álvarez, BD, Miguel Cabrera, BD, Xander Bogaerts, SS, José Ramírez, 3B, Jose Treviño, C, Luis Arráez, 1B, Andrés Giménez, 2B, George Springer, OF, Byron Buxton, OF, Andrew Benintendi, OF, Kyle Tucker, OF y Julio Rodríguez, OF.

Abridores LN: Clayton Kershaw, LZ, Sandy Alcántara, LD, Corbin Burnes, LD, Luis Castillo, LD, Max Fried, LZ, Tony Gonsolin, LD y Joe Musgrove, LD, Padres.

Sandy Alcántara

Los relevistas: Edwin Díaz, LD, Josh Hader, LZ, Ryan Helsley, LD, David Bednar, LD y Joe Mantiply, LZ, D-backs.

Titulares LN

Wilson Contreras, C,

Paul Goldschmidt, 1B,

Jazz Chisholm Jr., 2B,

Manny Machado, 3B,

Trea Turner, SS, Bryce Harper, BD, Ronald Acuña Jr., OF, Joc Pederson, OF y Mookie Betts, OF.

Manny Machado

Reservas LN

William Contreras, C,

Nolan Arenado, 3B, Pete Alonso, 1B, Albert Pujols, BD/1B, Jeff McNeil, 2B, Travis d’Arnaud, C, C.J. Cron, 1B, Dansby Swanson, SS, Kyle Schwarber, OF, Juan Soto, OF, Starling Marte, OF y Ian Happ, OF.

El novato dominicano de Houston Jeremy Peña pudo ser electo, pero todavía es joven y le queda mucho por enseñar.

