16 equipos avanzan a la final torneo LM

Un total de 16 equipos avanzaron a la fase final del Torneo Interno de Béisbol de la Liga Deportiva Mercedes, justa que lleva especial dedicatoria al Ministro de la Presidencia, licenciado José Ignacio Paliza.

En la categoría Enseñanza (7-8 años) se disputarán la titularidad las Estrellas de Onfalia Morillo y José Luis Corripio (Pepin). En Escuelita (9-10 años) batallarán esa categoría los combinados Kalil Haché contra la de José Rijo.

En Preparatoria (11-12 años), Juan Marichal y Cristóbal Marte. En Pequeñas Ligas (13-14 años) avanzaron los equipos del doctor Porfirio Rojas Nina y Epy Guerrero.