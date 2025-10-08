17 figuras del Partido Demócrata en Massachusetts anuncian apoyo a reelección de alcalde de Lawrence, dominicano Brian DePeña

Respaldo es considerado un hito en la historia política de Nueva Inglaterra

LAWRENCE.- Un total de 17 figuras pertenecientes al Partido Demócrata por el Estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, anunciaron el pasado fin de semana su respaldo a la reelección para la Alcaldía de esta importante ciudad norteamericana, del dominicano Brian A. DePeña.

El anuncio fue hecho a este medio por el destacado estratega político y empresarial radicado en esta ciudad, Joel Chalas, quien expresó que el mismo se constituye en un verdadero hito en la historia política de todo el Estado de Nueva Inglaterra.

De acuerdo al destacado líder y dirigente político, entre las destacadas personalidades pertenecientes todos al Partido Demócrata, figuran, la congresista Lori Trahan, el Senador Estatal Barry Finegold, la Auditora estatal Diana DiZoglio, el también Senador Pavel Payano.

También los representantes estatales Estela Reyes y Frank Moran, este último considerado por el establishment del Estado de Massachusetts como el Líder de la Minoría, así como por el también es exalcalde de Lawrence y ex Representante Estatal, Marcos Devers.

Otros que anunciaron su respaldo a Brian DePeña, fueron el fiscal del condado Paul Tucker, el Alguacil Kevin Coppinger, el Registrador de Propiedades Paul Lannuccillo, el Secretario de Tribunales Tom Driscoll, el exalcalde de Methuen James Jajuga, los concejales municipales Ron Marsan y Neily Soto, y el líder sindical Michael Gagliardi del Local 175 Laborer’s Unión. También manifestaron su apoyo la exconcejal Julia Silverio y su esposo, el destacado líder comunitario y empresarial Darío Silverio

“Esto es un hito en la historia política no solo de Estado de Massachusetts, sino de todo los Estados Unidos, nunca antes se había visto que político alguno recibiera un apoyo tan contundente, y eso solo se ha logrado por el amplio liderazgo que tiene el alcalde de Lawrence, el dominicano y líder Brian DePeña, quien ha dado a demostrar, que esto solo es posible cuando se ha cumplido y cuando se ha hecho un trabajo no para beneficiar a un determinado grupo, sino a toda la colectividad, y eso es precisamente lo que ha hecho nuestro compatriota Brian”, dijo Joel Chalas.

Las elecciones de Lawrence en donde se escogería al nuevo alcalde y a los Consejales se llevarían a cabo el 4 de noviembre y para la misma también se ha presentado para optar por la misma posición el puertorriqueño Manuel González.

Datos

Brian DePeña es un dominicano que emigró a los Estados Unidos a principio de la década de los años 80s, y desde entonces ha trabajado de manera incansable por el desarrollo de la ciudad de Lawrence, en donde es un destacado líder y dirigente empresarial.

Para hacer público dicho apoyo a Brian DePeña, las personalidades grabaron videos y banner que han colgado a través de sus diferentes plataformas cibernéticas, con comentarios alusivos a la causa, en donde destacan el trabajo del citado líder dominicano, aduciendo que han tomado la decisión por entender que es quien ha sabido llevar confianza y desarrollo a toda la ciudad.