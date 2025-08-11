18 nuevas camas UCI pediátricas elevan atención infantil

El Hospital Materno Infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón dejó en funcionamiento 18 nuevas camas en su Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCI Pediátrica), fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante casos críticos en población infantil y consolidando su compromiso con una atención médica especializada, oportuna y de calidad.

El acto de apertura contó con la presencia de Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, quien expresó: “Esta puesta en funcionamiento de nuevas camas UCI pediátricas es parte del compromiso continuo del SNS con el fortalecimiento del sistema hospitalario a nivel nacional. Seguimos invirtiendo en infraestructura, equipamiento y personal capacitado para garantizar que cada niño y niña reciba la atención que merece en el momento oportuno”.

Esta ampliación representa un aumento del 221.21% en la disponibilidad de camas UCI pediátricas, pasando de 33 camas en agosto de 2020 a 106 camas actualmente, lo que permitirá reducir tiempos de espera y brindar mayor cobertura a pacientes críticos, especialmente en una región donde la demanda de servicios intensivos ha ido en aumento.

La UCI Pediátrica está equipada con tecnología médica de última generación, diseñada para proporcionar monitoreo continuo, soporte vital avanzado y atención especializada a niños en estado crítico, todo dentro de un entorno seguro y con altos estándares clínicos.

1000197705

De su lado, el doctor Onnes Tapia Ramírez, director del Hospital Materno Infantil, destacó el impacto que tendrá esta expansión para la región, resaltó el compromiso institucional:

“Este es un paso firme hacia la modernización de nuestros servicios y el fortalecimiento del sistema de salud en la región. Seguimos comprometidos con ofrecer una atención médica integral, humana y de calidad para nuestros usuarios”, expresó durante su intervención.

Durante la actividad también se presentaron los nuevos avances tecnológicos del hospital en áreas quirúrgicas y de diagnóstico, incluyendo la incorporación de modernos equipos para procedimientos de laparoscopia y fluoroscopia, que permitirán intervenciones menos invasivas y diagnósticos más precisos.

“Con estas acciones fortalecemos la capacidad resolutiva del hospital y avanzamos en la modernización de los servicios pediátricos, ofreciendo un nivel de atención más integral y de calidad para todos nuestros pacientes”, resaltó el doctor Tapia. 

Además de los doctores Lama y Tapia, en el acto de apertura participaron: Edisson Feliz Feliz, director de la Regional de Salud Ozama; José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y otros directivos del centro, además de personal médico y representantes del sector salud.

