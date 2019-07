Lo que dicen dos senadores danilistas sobre lo que harán en el PLD

Los senadores de la facción danilista, Antonio Cruz y Julio César Valentín expresaron que seguirán respaldando y acompañando la obra de gobierno del presidente Danilo Medina, aunque tuvieron opiniones divididas sobre los resultados que ha dejado esta lucha interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la actualidad.

“Nosotros vamos a seguir con Danilo Medina hasta la sangre, porque es el presidente que ha trabajado por los más pobres de este país”, refirió Medina.

A pasar de la “encarnizada” lucha que sostuvieron los representantes de la facción de Medina con los de Fernández, el senador Antonio Cruz, representante de Santiago Rodríguez, expresó que “no hay heridas” y que “el PLD siempre se va a mantener unido para seguir en el poder”.

Respecto a si no descarta una posible reforma de la constitución, el legislador respondió con una leve sonrisa, tras la cual expresó: “Hablaremos luego. No es el momento”.

Sostuvo que con su discurso en la noche del pasado lunes, el Presidente cumplió su promesa de que hablaría a la nación, tal como ellos lo esperaban. “La gente esperaba eso y el Presidente cumplió su palabra. El no dijo nunca que iba y está cumpliendo vamos a esperar”, aseguró.

De su lado, el senador Julio César Valentín consideró que el discurso de Medina lo eleva y aclara el panorama de que no se presentará una reforma para una nuevo mandato, en las elecciones del 2020.

“Esto libera de incertidumbre a quienes entendían que estaba intentándose modificar la constitución con esos fines. Dijo que hablaría al país y habló cuando entendió que el momento era oportuno”, dijo el legislador.

Al ser abordado previo a una reunión con el también senador Tommy Galán, de la provincia San Cristóbal, Valentín explicó que es tiempo de actuar con sensatez y buen juicio aunque reconoció que existen profundas fisuras a lo interno del PLD.

“Hay heridas muy fuertes, yo diría que profundas. No creo que haya un presidente en la historia dominicana que haya recibido tantos ataques y tan despiadados, pero sabemos que el Presidente es un hombre tolerante, juicioso y siempre hay tiempo para tratar de subsanar cualquier lesión. Lo que hay es que proteger al partido para que pueda seguir, siendo una entidad política competitiva de primer orden”, reconoció el legislador cibaeño.

Valentín, quien en un momento fue señalado como uno de los que introduciría el proyecto de reelección en el Senado, expresó que con el discurso presidencial esto deja a Danilo Medina fuera de los ataques despiadados del que dijo fue víctima por sectores ajenos al PLD y dentro del PLD.

“Danilo no va hacer nada que no cuente con la legitimidad, con el cumplimiento de las normas legales y democráticas. No va a afectar su ubicación en la historia y por ellos nosotros acompañamos y respaldo hasta el final su formidable obra de gobierno”, expresó el senador por la provincia de Santiago.

Se mostró cónsono con que haya una rotación del liderazgo dentro de las filas del partido morado, como hizo mención el presidente Medina cuando usó el terminó de sangre nueva.