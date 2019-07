JCE conocerá pedidos sanciones la próxima semana

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) conocerá la próxima semana los pedidos de sanción de Participación Ciudadana (PC) contra dos encuestadoras, y del alcalde de Santiago que quiere la destitución del presidente de la junta en ese municipio por pronunciamientos en su contra.

Así lo informó la directora de Comunicaciones de la JCE, Laura Castellanos.

En comunicación a la JCE, Participación Ciudadana denunció que las encuestadoras ASISA Research Group, e Instituto Dominicano de Estudios Aplicados violaron la Ley 15-19 de Régimen Electoral, al no especificar la entidad o persona física que encargaron investigaciones que publicaron en esta semana.

Tampoco dieron a conocer la cantidad de personas que no contestaron a cada una de las preguntas en violación al artículo 200 de la referida ley.

En tanto que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, demandó la destitución del presidente de la JCE en ese municipio, Haime Thomás Frías Carela, alegando que emitió un juicio contra su proyecto político, por lo que está descalificado para arbitrar un proceso electoral.

“El alcalde ha hecho lo que le ha dado la gana, incluyendo ignorar a sus regidores. Nada es eterno, hoy tiene querella del PRM por malversación, la fiscalía intima para demandar el desarme de la represiva policía municipal y quiere repostularse, pero los números no le dan”, dijo Frías en su cuenta de twitter.