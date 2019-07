Impuesto sobre la renta: Comprobantes de gastos menores

Comprendidos dentro de los comprobantes especiales están los de gastos menores que fueron concebidos como una forma de subsanar el insalvable problema de siempre justificar el gasto en aquellos casos que por la naturaleza de los sectores o de las actividades empresariales o profesionales, revisten dificultad para obtener el comprobante.

Antes hemos comentado este problema en los casos de proveedores ocasionales o de escasa preparación académica para evitar perturbaciones en dichas sectores; este problema existía en la anterior ley de Impuesto sobre la Renta, recordamos que en esta habían medidas para resolver esta situación como la siguiente: No se admitirá ninguna deducción cuando no existan documentos o comprobantes fehacientes, salvo que por su naturaleza resulte obvia la realización del gasto.

Había otra disposición que decía así: Cuando no existan documentos ni asientos contables relativos a la erogación y no se pueda probar por otros medios que fue efectuada para obtener, conservar o mantener la renta gravada, no se admitirá su deducción en el balance imponible.

Algunos nos podrían censurar nuestras razones para los comentarios relativos a una ley derogada, a estos le responderíamos que nuestra antaña lucha en los menesteres tributarios nos indican que no resulta descabellada la opinión de entendidos, que nosotros suscribimos de que para los estudiantes del Código Tributario resultaría provechoso conocer, aunque sea someramente, la antigua Ley No 5911.

No es ocioso resaltar que el “Legislador Sabio”, cuando resolvió dictar el Código Tributario se encontró con las mismas dificultades que existían en la vieja Ley y soslayando la opinión de muchos, hizo muy poco para corregir o minimizar las dificultades heredadas de dicha ley derogada.

Esta falta en toda ley de impuestos directos, causa desigualdades y se presta a injusticias, secuela de conflictos insalvables entre los contribuyentes y las administraciones tributarias de todos los tiempos. Pero con la creación muy útil de los comprobantes fiscales en el año 2006 y con su regulación del Reglamento, fueron dispuestos los comprobantes menores para registros de gastos diversos. Y otros permitiendo que fueran realizados por quien vaya a reducir el gasto.

Al respecto debemos cubrirnos del espejismo tan humano de concebir estos solo en pequeños montos.