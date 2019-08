Diputado cree destitución de ministro es señal del silencio

El diputado del Frente Amplio, Fidel Santana, declaró ayer que la destitución del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, es una señal de que nadie puede estar en contra de la modificación de la Constitución para unificar las elecciones municipales con las congresuales y las presidenciales en el 2020, ni contra la habilitación del presidente Danilo Medina para los comicios del 2024 como lo han planteado sectores aliados al Gobierno.

“Era de esperarse que las declaraciones del ministro Isidoro, en las que se pronunciaba contrario a la pretención de modificar la Constitución con fines reeleccionistas tuviera estas consecuencias de su destitución. Pienso que el propio ministro a la hora de dar esas declaraciones estaba consciente de que ponía su cargo a disposición del Presidente”, precisó.

Santana sostuvo que lo ocurrido con Isidoro Santana, un hombre que venía de la sociedad civil, es una señal clara de que “estamos ante un presidente (Danilo Medina) que no perdona a quien no comparta sus propósitos, ante una persona que actúa con encono y que guarda rencores, y esto se expresa en todo su accionar”. Adujo que Medina, con su decisión de destituir al ministro Isidoro, se muestra como un mandatario autoritario que no tolera la divergencia de posiciones, tanto en su Gobierno como en su trayectoria política.

El catedrático tiene la lectura de que la acción de Medina muestra que tiene miedo de que los demás funcionarios de su Gobierno opinen en una lógica distinta a la suya, ya que cuando el presidente no se reelige pasa el último año en la soledad del poder.