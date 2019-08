Anthony Santos invita al mundo a conocer República Dominicana

New York– El Bachatero Antony Santos fue reconocido por el alcalde de New York y aspirante a la presidencia de EEUU Bill de Blasio, con una proclama que declara el 8 de agosto día de Anthony Santos en la ciudad de New York, por su contribución a la cultura dominicana como cantante, compositor y músico.

También por su influencia indiscutible en contribuir en convertir la bachata en un fenómeno musical global. Antony Santos fue la única persona homenajeada en el evento que reconoce por primera vez una personalidad no residente en esta ciudad.

El artista agradeció a Dios por todas las bendiciones que ha derramado sobre él, al alcalde de Blasio y a la ciudad de New York por abrir las puertas hace 30 años a su “Mayimbe” y aprovechó la ocasión para exhibir una vez más su dominicanidad cuando exclamó ” invitó al mundo a conocer nuestro bello país, dueño absoluto del ADN de la bachata”.

Como invitada especial estuvo la diputada y aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este Karen Ricardo, quien sometió una resolución en la Cámara de Diputados de la República Dominicana y declaró el 28 de mayo a Anthony Santos como embajador de la música popular dominicana, por su trayectoria y revolucionar la bachata con su forma peculiar de tocar e interpretar el género, lo que ha servido de inspiración para presente y futuras generaciones.

En este evento realizado en la mansión oficial del alcalde asistieron más de 1,000 invitados, miembros prominentes de la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York, líderes políticos y comunitarios, así como también, el cuerpo diplomático de la República Dominicana acreditado en la ciudad y también las Naciones Unidas y Washington, entre ellos el senador Adriano Espaillat, la embajadora Angelita de Vargas, embajadora Rosa María Nadal, el cónsul general de la ciudad de New York Carlos Castillo, embajador alterno ante la ONU Juan Ravila, Inocencio García vice ministro de Cooperación internacional del MEPYD, entre otros.