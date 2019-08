Pocos recursos constituye desafío frente a mayoritarios

“La posibilidad de ganar una candidatura es proporcionar al dinero que tengas en el bolsillo”, afirmó ayer Pedro Corporán, del Partido Unidad Nacional (PUN).

No obstante, se mostró confiado en que la coalición “Juntos Podemos” logrará incrementar el 20 por ciento que obtuvo en el proceso electoral pasado, donde participaron aliados al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

De su lado, Juan Cohén, del Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), dijo estar consciente de que tendrán que enfrentarse a un “tsunami” económico.

“Partidos como nosotros nos vamos a enfrentar a un gran tsunami, ojalá que la coalición “Juntos Podemos” sea virtuoso para el sistema de partidos y que podamos impulsar dirigentes comunitarios que aunque no tienen mucho dinero, sí han realizado un trabajo de acompañamiento, de manera que sea tanta la inversión”, precisó.

Entiende que en el sistema hay un vacío “porque la gente de trabajo no quiere participar, debido a lo costoso que resulta. “No es fácil ser senador de una provincia; eso cuesta demasiado dinero”, acotó.

Desigualdad

Ismael Reyes Cruz, del PDI, reconoce que los partidos minoritarios tienen un desafío en cuanto a la desigualdad de recursos económicos, ya que el 80 por ciento del presupuesto es entregado a los 4 grandes partidos del sistema, en virtud de lo que establece la ley.