Miguel Vargas dice PRD todavía no ha definido candidatos

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Miguel Vargas Maldonado, afirmó ayer que esa organización política todavía no tiene candidatos a ningún cargo de elección, ya que serán escogidos a partir de octubre, a través de convención de delegados, de dirigentes o por encuestas.

Durante una acto, en el que fueron juramentados decenas de dirigentes de La Romana, Azua, Nigua y La Cuaba, Vargas Maldonado aclaró que todos los aspirantes son solo precandidatos, incluidos los actuales alcaldes y diputados.

“La Ley de Partidos, la Electoral y el reglamento de aplicación de la Junta Central Electoral establecen que nuestras actividades se pueden escoger del 6 al 27 de octubre”, expresó el dirigente político.

Manifestó que trabajan para establecer candidaturas propias para todos los niveles y en todo el territorio, para lo que realizan reuniones con los dirigentes nacionales provinciales, municipales y de distritos.

Reiteró que no existen candidaturas definidas a lo interno de esa organización y que no pueden hacer campañas de candidatos sino hasta después del 6 de octubre, que es cuando harán las proclamaciones.

Los juramentados. De Azua fueron integrados al partido blanco José Francisco Lugo, exdirigente del BIS, y José Frank Vargas, quien ha sido alcalde en tres ocasiones del municipio Pueblo Viejo, en ese provincia, además de ser miembro destacado de la legendaria guardia imperial de Peña Gómez.

También pasan al PRD los exdirigentes del Partido Reformista Social Cristiano Tamy Flaquer, aspirante a alcalde; María Cueto y los hermanos Enrique, Elizabeth y Michel Gil Vélez.

Vargas llamó a los juramentados a integrarse y trabajar para lograr el triunfo de las candidaturas del PRD y hacer realidad sus aspiraciones para el 2020, que reafirmó serán definidas por convención de delegados, de dirigentes o por encuestas.