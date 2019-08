Urge reunión por fuego Amazonía

El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió ayer que se realice una reunión de los cancilleres miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para debatir “profundamente” cómo enfrentar los incendios y preservar la Amazonía.

“Pido de manera de emergencia, de urgencia, convocar una reunión de cancilleres a debatir profundamente no solamente enfrentar la coyuntura, sino prepararnos en el futuro, cómo vamos a cuidar nuestra Amazonía, nuestra biodiversidad”, dijo Morales.

El mandatario boliviano instruyó al canciller de Bolivia, Diego Pary, que se contacte con sus pares de la OTCA para organizar la cita a pesar de que algunos Gobiernos objetaron el encuentro por las diferencias que tienen en torno a la situación política que atraviesa Venezuela.

La OTCA es un foro de cooperación sobre temas sociales y medioambientales en torno a la cuenca del Amazonas conformado por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Morales apuntó que no se debería “frenar” esta iniciativa ya que es para “el bien de toda Suramérica” ya que los distintos incendios afectan a toda la región.

A juicio del gobernante boliviano este “es el mejor momento para debatir” y escuchar las distintas iniciativas para “cuidar y tomar decisiones oportunas” en beneficio de la Amazonía. “Esperamos que los miembros que conforman OTCA rápidamente puedan convocar, debatamos, no podemos ser mezquinos por problemas ideológicos no convocar porque la vida, la biodiversidad está en riesgo”, expresó Morales.

El jefe de Estado agradeció las llamadas de solidaridad de los presidentes de Chile, Paraguay y España que también manifestaron su predisposición de cooperar para combatir incendios. La Amazonía suma 25 % de la superficie del continente y es la mayor reserva forestal tropical del mundo.

Por otro lado, el mandatario anunció que instruyó la cotización de un avión “tanker” cisterna para Bolivia y no alquilar uno como se ha hecho en esta ocasión. El gobernante lamentó que algunos grupos quieran “aprovechar políticamente” este sucesos como los incendios para culparlo.