Guaidó promete que no irá a elección anticipada Venezuela

Los oponentes del presidente venezolano Nicolás Maduro no participarán en ninguna elección legislativa anticipada que sea convocada por el mandatario o los poderes públicos que controla, afirmó a The Associated Press el líder opositor Juan Guaidó. En entrevista con AP, Guaidó dijo el viernes que “no estamos dispuestos a ir ninguna farsa“ si la oficialista Asamblea Nacional Constituyente convoca a las elecciones legislativas con el actual Consejo Nacional Electoral, que controla el gobierno, y el mismo registro electoral.

El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, dijo esta semana que le gustaba el 5 de enero de 2020 para realizar los comicios de la Asamblea Nacional, y llamó a los partidarios del gobierno a prepararse para esa consulta que, sostuvo, sería antes del 31 de diciembre del año entrante.

El líder opositor de 36 años sostuvo que si el oficialismo insiste en el adelanto de los comicios legislativos bajo las mismas condiciones que realizaron la elección presidencial de 2018 “sería mucho peor para el régimen tratar de burlarse de nuevo del pueblo de Venezuela y el mundo de esa manera“.

La coalición opositora no participó en los comicios presidenciales de mayo de 2018 en los que Maduro logró la relección.

El Congreso, de mayoría opositora, concluye su periodo de cinco años a finales de 2020. Los comicios legislativos en Venezuela suelen realizarse a finales de año, poco antes de concluir el último periodo de sesiones. Ante la posibilidad de que la oposición no participe en unas elecciones legislativas adelantadas, el analista Diego Moya Ocampos indicó que esa decisión no es ninguna sorpresa.