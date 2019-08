Navarro promete seguridad ciudadana y fin al narcotráfico

Poner punto final al tema del narcotráfico a través de un control territorial que garantice la seguridad nacional es uno de los principales proyectos que tiene en carpeta el precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Andrés Navarro.

En entrevista para Hoy el aspirante a la presidencia aseguró que de ser favorecido en la contienda electoral pretende poner en marcha un plan de gobierno que ponga coto al crimen organizado, la corrupción y la impunidad.

Navarro considera que la débil gestión territorial y la falta de gestión fronteriza del país es lo que ha dado paso a que prosperen flagelos como el tráfico de drogas, de personas, de mercancías y de armas.

En ese sentido, promete atacar la impunidad y la corrupción con un régimen de consecuencias para aquellos civiles y militares que incurran en dichos actos, para lo que prometió la independencia del Ministerio Público.

Empatía. Su trayectoria y experiencia en la gestión municipal van de la mano con la dinámica de desarrollo local que plantea durante sus recorridos por distintos sectores del país.

Consciente de que la población necesita tener un acercamiento directo con sus representantes, ha vinculado sus propuestas a las necesidades de cada uno de los sectores que visita.

“Nuestra propuesta está basada en lo que espera y necesita el pueblo dominicano y por eso he sido el único candidato que se ha dedicado a sostener encuentros de debates con los munícipes, para que el proyecto de nación que prometo tenga vínculos directos con las necesidades de la gente”, detalló.

Hacer política diferente. Pese a que está a la espera de que se celebren las elecciones primarias del PLD, programadas para el 6 de octubre, Navarro ha mostrado un marcado interés en ganar el voto de las personas no inscritas en la organización.

Por tal razón se ha enfocado en desarrollar una campaña que motive a los electores externos al partido al que pertenece.

“Las actividades que realizamos muestran nuestra vocación de ser intérpretes de las causas sociales del pueblo, y eso no se logra en un estadio con 10,000 personas, eso se logra en 10,000 actividades con grupos de personas con las que puedes interactuar”, sostuvo Navarro.

Asimismo reiteró su compromiso de dar seguimiento al programa de nación iniciado por el presidente Danilo Medina.

¿Qué espera la población?

El precandidato presidencial asegura que el país espera un nuevo liderazgo, un relevo que asuma el desafío de dirigir la República Dominicana. “El relevo, la sangre nueva en el PLD no es solamente una figura más joven o un nuevo rostro en la oferta electoral, sino alguien que lleve un proyecto de nación más confiable”, dijo.